Siempre se ha dicho que todo el mundo es una historia. O todo el mundo tiene su historia. Remontándonos a la antigüedad, la muerte de Sócrates tiene un dramatismo conmovedor. También vale la pena recordar el por qué Sócrates fue un personaje en el mundo griego, en el que abundaban los ilustres y los sabios, en el momento en el que la escritura aparecía como una nueva tecnología en Tebas, que tal vez fue como la aparición en nuestra época del pequeño celular. Sócrates no escribía ni escribió absolutamente nada, se supone que sabía escribir, por su origen y el de sus padres. Pero Sócrates era un perpetuo opositor de todo. Un “contravía”. Sócrates era feo, de nariz achatada, no iba a los sitios públicos y caminaba descalzo y sin embargo sus amigos eran los jóvenes aristócratas. Todo parecería que era un personaje pintoresco, hasta que se metió con Homero y en contra de la escritura. De aquel decía que cantaba guerras y jamás fue soldado como él lo fue, y agricultor sin haberlo sido como él. Los versos homéricos eran una religión para los Atenienses, y dudar de su belleza y veracidad era como ir contra la Biblia, el libro que se vende hoy uno cada segundo. La Escritura, la nueva tecnología de los atenienses de la época, era también como ir contra la virtualidad y el maravilloso aparatico que nos comunica y enloquece. Contra la escritura, trajo a cuento una historia de un rey egipcio a quien un Dios le ofreció esa nueva tecnología, que mejoraría el conocimiento y convertiría a las palabras fugaces en permanentes. El rey egipcio rechazó la oferta de aquel Dios. Dijo que sucedería todo lo contrario, los hombres no se molestarían en recordar las cosas, lo escrito eran palabras desprovistas de sonido, de aliento y de alma.

Todo esto y sus críticas al gobierno ateniense lo llevaron a la carcel. La justicia ateniense debía ser un poco pintoresca quizás grotesca, como la nuestra, con un sesgo político, y algunas morrocotas de oro que inclinaba el fiel de la balanza.

La cárcel quizás tampoco era severa. Allí conversaba con sus discípulos. Muchos le aconsejaron que huyera, tenía amigos en toda Grecia que lo ocultarían. Pidió entonces a sus carceleros la cicuta, en medio de la consternación de sus discípulos. Al verlos con lágrimas en los ojos y sumidos en el dolor, relató.

Los cisnes cantan alegres porque celebran que van a morir. Se dice que todos enmudecieron y vieron que su cuerpo se fue poniendo rígido, como si fuese suya la última provocación estando muerto. Había conseguido lo que Jesús consiguió siglos después, ser un mártir. (Puchner Las Historias. ¿Acaso no recuerdas? Willian Kelly).