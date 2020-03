La creación

Dios estaba preocupado, no conseguía barro para elaborar un monigote al que llamaría hombre. Un verano espantoso sobrevino y lo secó todo. De pronto en la noche un murciélago se posó en el hombro de Dios y le dijo, te llevaré a donde el barro sobra, súbete a mis espaldas. En un vuelo corto llegaron a un lodazal fétido que Dios consideró ideal. Hizo el matacho, sopló sobre él y le dio vida. Cuando quiso salir se quedó atascado. El hombre le dijo súbete a mis espaldas y yo te sacaré de este desagradable lodazal. Una vez afuera, Dios y hombre se sentaron a pensar qué sería del futuro. He soñado con una casa de paredes y puertas, dijo el hombre. El sueño del hombre Dios lo volvió realidad, pero aquel sentado en la puerta se sentía triste. Dios le hizo entonces una guitarra que sonara mejor que el viento al pasar entre los árboles. En la guitarra resultaron acordes que no se acompasaban con la voz del hombre que era como el trueno de las tempestades. Fue ahí donde a Dios le vino la idea de hacerle una figura de sonidos, colores y formas, para acompañar la voz de su monigote. Aquella figura se convirtió como una luna de oro y su voz era como el de las aves en celo. Dios se alejó a pensar en otras cosas y a buscar temas para completar las ideas que tenía. Dejó de pasar por aquel lugar en donde dejó una casa de la que ya no recordaba nada. De pronto vio algo en un camino que le pareció haberlo transitado. Algunas formas, colores y aromas lo embriagaban y apretó en su cabeza el botón de los recuerdos. Miles de hombres se le vinieron al reconocer a aquel que se atrevía a intranquilizarlos. Dios cerró los ojos y dejó de verlos.

Cuando terminé este corto cuento, de casualidad, abro la página de un libro, el que jamás he podido leer de verdad, El Paraíso, de Dante, (este verso) ... El mayor bien que Dios en su largueza hizo al crearnos y al que a sus bondades/ más se conforma y el que más aprecia/ fuese de la voluntad el libre uso.../

En el libre uso del celular veo que en Santa Marta, el médico Juan Sebastián Núñez, quien presta sus servicios en la Clínica del Norte, hizo esta horrenda amenaza: “Uribista que caiga en mis manos considérese un uribista menos. Dejo un ventilador disponible y dejo un uribista menos al país”

¿Qué clase de monstruos estamos creando en las universidades del país? ¿Fue abolida la ética médica, de la enseñanza de Hipócrates? ¿Estamos en Colombia en manos de una unión “hipostática” de médicos y asesinos a la vez? Lo menos que puede hacer el Colegio Médico es cancelarle la licencia. Llamémoslo “Aqueronte”, el monstruo del infierno de Dante. O el “Medico asesino” de las comedias de lucha libre.