La estocada final

Con 1.207 naves marchó Jerjes el rey persa en la antigüedad contra los griegos. Una formidable tormenta en el mar hizo que la flota se disminuyese a la mitad. Lo cierto es que Jerjes partió al ataque de los griegos en un verdadero carnaval, acompañado no solamente de guerreros, sino que cargó con toda su familia. Además del centenar de concubinas que formaban el harem, con esclavos, cocineros, gente del servicio doméstico, los perros y los gatos, que así en montonera, estorbaban la marcha y la navegación. Los griegos los derrotaron con un pequeño ejército de guerreros disciplinados. Pero de nada sirven las enseñanzas de la historia. Estos episodios se repiten a través de todas las épocas. En el gobierno de Duque pasó algo tan ridículo como la derrota de los persas. El servicio de inteligencia Cubano, uno de los mejor entrenados del mundo, que desde antes de la época de Chaves, estaba al servicio del comunismo internacional, le hizo creer ingenuamente al presidente Duque y a Piñeres de Chile, que en Venezuela Maduro se caería con el “estornudo” de unos militares rebeldes. Era tal la seguridad de la caída de Maduro que se colocaron en la frontera grupos musicales, más un carnaval que una guerra. El veterano servicio secreto Cubano, entrenado por Fidel desde su llegada al poder, infiltró las intentonas de la CIA por invadir la isla. Olvidaron también los ilusos Presidentes que los cubanos fueron también adiestrados por el estado Soviético y el comunismo Internacional que luchaba en Angola. Creemos todavía que la política se desarrolla en un círculo comarcano y no de manera internacional. Petro no quiere resolver la sed de la Guajira, es un tema de política internacional. El gas venezolano más caro entrará por la Guajira tiene un trasfondo político estratégico, quebrar a Ecopetrol. Las brigadas internacionales de médicos cubanos graduados en la medicina ancestral del “yagé”,y otras hierbas, llegarán a las barriadas de las ciudades.

El marxismo como una religión supera al catolicismo. El catolicismo nos llenó de “culpas”, el marxismo “absuelve, justifica los crímenes por la justicia social” En los tribunales internacionales, que siempre se miraron sin poder decisorio, tiene el poder “agazapado”.

¡Qué gran discurso el de Miguel Uribe Turbay! Dice, “ganaremos la elecciones en el 2026.” Mamola, dijo Gaitán. ¿Y si no entregan el poder? Ya descabezaron al Ejército, a la Policía, a las Cortes, al Congreso, a Ecopetrol. El poder comunista todo lo infiltra. Para aterrorizar trajeron a Mancuso, y con el relato de sus horribles crímenes ya está temblando el país. No olvidemos algo, el comunismo hace política las 24 horas al día. Los empresarios hacen como en el toreo, se acuerdan de embestir cuando les van a dar la estocada final.