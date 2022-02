“No confíes en él. Se ha hecho reo de un delito incalificable, no ha devuelto un libro prestado”: Mountbatten.

“Viva Nicaragua y la virgen...” grita Rosario Murillo, bruja de brujas, la mujer del Presidente de Nicaragua. “El comandante va a misa”. Talvez Pablo de Tarso fue quien dijo: “A Satanás no le cuesta mucho convertirse, ... Detrás de la justicia está el diablo”. Es lo que hemos visto con la visita de Petro al Papa. Es una noticia ya vieja. Petro habilidoso en la “causa efecto” sabe que el pueblo es católico y allí es donde dirige su acción, para hacer creer que su pasado delictivo ya no existe, el Papa lo ha perdonado, se supone. Pero el mundo está dotado de finalidad y los magistrados no están vivos, fueron sesesinados. Los políticos aspiran a dirigir el país para sacar de la pobreza a los pobres. Los políticos son unos leones que por su propia voluntad están encerrados en una jaula inventada por ellos y rugen como fieras para que nadie entre allí. La chequera con que se gira el presupuesto está en la jaula de los leones y, como lo dice Rodolfo, hay que quitarles las chequeras. Es el único que ha dicho eso. Es increíble. Todo parece el libreto de una película de ficción. En las entrevistas los periodistas les preguntaron a los candidatos “¿quieren ganar? No, respondieron en coro. Nos falta el látigo y la voz del trueno para mandar” Rodolfo.” Yo sí me meto y les quitó las Chequeras. No robar, no mentir, no traicionar, con eso arreglamos este país”. A Rodolfo le han inventado miles de denuncias para no dejarlo entrar a la jaula de los leones a raparles las chequeras. Le critican que es un hombre rico. Sí, es un hombre de éxito en los negocios. Que es ingeniero. Mejor, a los hombres a quienes les caben los números en la cabeza administran mejor. Entendiendo los números se entiende el mundo. Galileo Galilei, el más grande matemático de la historia antigua, “la tierra se mueve alrededor del sol”. Por ello lo condenaron a muerte. La política se ha vuelto disimulada, y enmascarada. Hay que creerle a quien habla claro, breve, pisa recio, inclusive dando una “cachetada”. Desconfíe de los izquierdistas que usan zapatos de piel de cocodrilo, y de alianzas a la media noche con la mujer aquella del “turbante africano”.

Apareció en mi ventana un amigo a quien llaman “Bengala”. Como otras veces desplegó el inmenso mapa astral que trae en la mochila. Círculos concéntricos en donde están los días y los meses del año. Los ciclos de la luna y del sol. Las veintisiete constelaciones del zodiaco lunar que influye en el destino de la tierra. Dijo, Petro es un desastre. El 29 de mayo tiene la implacable hostilidad de saturno. Venus es igualmente desfavorable. Desprendió un banano del racimo que maduraba y se fue.