Una señora sentada a mi lado viajaba en bus de Zapatoca a Bucaramanga, viaje interespacial. Decía “Esa Luna es la misma que yo contemplaba cuando tenía 20 años, no ha envejecido, en cambio yo sí”. Le dije, usted dista mucho de ser vieja, se defiende. “Sí, pero nadie me ataca”. Dejé la conversación ahí, y me hice el dormido. Seguía meditando sobre las noticias que en la radio del bus se nos obligaba a oír. La libertad de prensa en Colombia era un privilegio. Se está informado al instante. ¿Qué decir de la guerrilla Cibernética? Me recorrió un escalofrío que me sacudió. La señora me preguntó “tiene frío”? Con los ojos cerrados seguí pensando en la noticia del ‘Profe’ capturado después del bombardeo de la aviación en los llanos a los campamentos de Marcial Duarte ... El ‘Profe’ estaba capacitando “a las disidencias” en avanzados procesos cibernéticos. Bombardear todas las redes, del Estado y Privadas. Disparar cohetes desde un campamento lejano contra cualquier blanco escogido. Me estremecí nuevamente. “...no le dé pena recuéstese”, dijo la señora del viaje. Mi pensamiento voló a un crucero de placer que capitaneaba un amigo que conocí en la Armada en Cartagena, ahora Capitán de un barco de turismo. Me senté a su mesa con un Whisky... Lo noto triste Capitán. Sí, me respondió. : “este oficio es fatal. ¿Ve ud todas esas señoras sentadas que no tienen parejo? Mi obligación es bailar con la más fea”. Las trompetas interrumpieron el murmullo de la sala, mi amigo el Capitán saltó a la pista sonriendo.

Un viaje en bus es lo mejor para meditar. Sobre todo si a nuestro lado viaja una “gallina feliz”. Se me ocurre pensar en ¿Por qué Centro y Sur América son pobres? (a la vez sus gentes parecen felices). Las ciudades de América en el siglo XVI eran ya una turbamulta humana de mestizos (indios, negros y blancos). Los blancos europeos vendieron 20 mil africanos en solo Caracas.

La pobreza de América hispana se halla en la gran equivocación de la política económica de España. Mientras que Inglaterra desarrollaba la industria, España pensaba en la agricultura y en endurecer los impuestos a sus colonias. Creó un monopolio egoísta. Prohibió sembrar en sus Colonias la vid y los olivos. La agricultura como el cacao, el tabaco, el azúcar, el anís, eran gravados de manera inmisericorde, que crearon el descontento general y las guerras de independencia. Una anécdota de esas guerras: El rebelde Tupac Amarú II cae preso. El visitador español le pide el nombre de sus cómplices. – Responde- “Ud y yo” Decapítenlo aquí mismo, bramó el oficial.