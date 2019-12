Una queridísima señora llamó a mi celular advirtiendo de antemano tener 90 años. Se refería a mi artículo anterior, quería saber quién era ese señor Gutenberg al cual cité. Le dije que consultara a Wikipedia y hallaría todo sobre él. -No conozco a esa señora para cometer semejante atrevimiento- , me dijo. Entendí que no tendría las habilidades básicas para aterrizar en la Inteligencia Artificial, y le prometí un artículo.

La suerte de Gutenberg como la de muchos inventores nace de las casualidades. En la frontera de Francia y Alemania, en la catedral de Aquisgran (1439) cada siete años se exhibían reliquias a peregrinos. El manto de María que cubrió a Jesús, el paño que usó Juan el Bautista. La cuerda con que se ató al Nazareno. Los dientes de Santo Tomás. El espacio era insuficiente. Los miles de feligreses se encaramaban unos sobre otros, o subidos a sitios increíbles trataban de ver las reliquias. Se inventó entonces Gutenberg, unos espejos que permitían ver a distancia las imágenes que se exhibían. Ese invento le permitió resolver los problemas económicos, que lo habían convertido en el “sableador” que nadie quería encontrarse en la calle.

“Las palabras son de arena y se las lleva el viento”. Le llegó el momento, como suelen llegar las oportunidades, producir libros en masa. Además, se dio cuenta que el dinero y la religión estaban íntimamente ligados. Y que el éxito de la impresión era elaborar letras sueltas, una tinta más gruesa y una prensa que ejerciera presión sobre las letras. En Maguncia conocía la prensa para exprimir las uvas y esa serviría para estampar en el papel, sacado de trapos viejos. Además aprendió “Latín”, la lengua de las clases cultas. Se aventuró a editar una gramática latina que llevaba el nombre de su autor “Donato”, alcanzó 260 ediciones.

Constantinopla cae en manos de los turcos (1500). El Papa Nicolás V y la iglesia necesitaban dinero. Los ingresos más importantes resultaron de las compra de indulgencias. Un pago a la iglesia perdonaba los pecados y se eximía de ir al combate. Gutenberg detectó allí una oportunidad de negocio. Hacer Biblias incluyendo un formato suelto de “indulgencia” que se llenaba a mano.

La rebeldía de Lutero, contra las indulgencias, le dan más dinero a Gutenberg. Pero ese es otro cuento.