En estos días de oscuridad y desconcierto fui a donde mi amigo carpintero y filósofo el señor Prada. Me estaba reparando un destartalado mueble. La pregunta consabida. ¿Qué opina de lo que está pasando? No está pasando nada, dijo y destapó un tarro de barniz espeso, y comenzó con la brocha a aplicarlo. ¿Ve lo que está pasando? Lo que tenía que pasar. Esta tabla no tenía barniz y ahora estoy cubriendo la superficie. Y agregó, lo primero que le recomiendo al país es ...un poco de barniz y ¡no arrecharse! Porque el que se arrecha pierde. La tabla es el país... tiene gorgojos que la están taladrando. Y una economía legal, y otra subterránea.

¿La economía subterránea es fortaleza? Le pregunté.

- Claro, o si no, de dónde salió todo ese “gentío” que se ve en las calles con bicicletas, motos, carros, en los restaurantes de pollo, en los conciertos, antes eran para la clase media, o los ricos. ¿Por qué cree que se está protestando? Por ataques a la economía subterránea. Ellos pagan a los que marchan y protestan, porque se anuncian fumigaciones con glifosato.

Pero si la gente protesta es por la Reforma Tributaria, le corrijo.

- Ese es el pretexto. Protestan los muchachos que estudian, los obreros que van a despedir, los que ven acabarse los créditos al instante, o que llaman ‘gota gota’. Yo no voy al banco a que me presten, tengo que llenar doscientos requisitos, tres fiadores con finca raíz. Voy al prestamista de la calle, que exige que le pague únicamente. Si no pago, soy “calavera”.

¿Pero los intereses son muy altos? Le pregunto.

- Ni mucho, lo que es alto es el riesgo de no poder pagar.

¿Echarle barniz le mata el gorgojo?

- Si le revuelvo insecticida o pintura con plomo, pero alguno de su casa puede morir. Si coloca sobre la tabla un pan o una galleta se puede envenenar. Aquí cepillando madera pienso muchas cosas. En el problema de la coca. Continúa, si yo fuera cultivador y procesador de coca y los países afectados por la droga hacen un pacto de darme maquinaria, insumos, asistencia técnica, y me compran las cosechas, no siembro coca. Además, deja de rosarse uno con la muerte, apago la sierra y dejó a un lado el peligro. Matar la coca, con glifosato, que envenena afluentes, tierra y otros cultivos es una “hijueputez”. No entro a discutir el tema de la prohibición (represión de la ley) en la vida humana y que considero esencial para la convivencia. Sé que el maestro Prada, por su profesión de artesano es un libertario absoluto.