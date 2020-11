Punto aparte

Había prometido no volver a entrar a aquel cuarto oloroso a cosas viejas, en donde apilé en cajas un día los libros que leí en mi vida. La casa en donde vivía quedaba a metros de esa muy destartalada de la que digo de los libros, y las cosas sin uso. Un camino un poco disparejo nos separaba y esa tarde comenzó a llover. Al abrir la puerta chirriaron sus goznes recordándome el olvido y la ingratitud con las palabras. Vi entonces al fondo recostado en un sillón la figura de un hombre viejo, ataviado con un traje de otro siglo. En medio de la oscuridad resplandecía el rostro blanco y su túnica. Sus manos huesudas reposaban una sobre otra en la curvatura de un bastón de rosa. Me invitó a sentarme frente a él. Soy Heródoto el historiador griego, me dijo anticipándose a mi perplejidad. Estas visitas las hago de siglo en siglo. Ya sé que quiere saber la causa verdadera de la enemistad de los griegos y los persas. No, no fue así como Ud lo piensa, no fue la venganza por el rapto que mutuamente se hicieron de sus mujeres. Entre los persas, dicen los doctos que los fenicios fueron la causa de la discordia. Venían aquellos por el mar y traían mercancías egipcias y sirias. Ricas y vaporosas sedas, y perfumes de lejanos jardines cultivados por esclavas, aromas irresistibles al amor. Llegaron e hicieron muestra de todo aquello en las playas de Grecia y fue cuando acudieron muchas mujeres entre ellas IO la hija del rey Inaco. Y entre risas y provocaciones se acercaron a la proa del barco, a lo cual los marineros secreteándose la emprendieron contra el grupo de muchachas y alcanzaron a tomar algunas dentro de las que estaba IO. Ese fue el principio de los agravios. Con el correr de los años, Alejandro hijo de Priamo, quiso tener mujer raptada de Grecia, de las que se sabía glamurosas, y amantisímas. Entonces robó a Helena. Heródoto hizo una gran pausa y tragó varias veces saliva. Con la mano me indicó guardar silencio. Dijo. Hasta aquí no hubo sino raptos mutuos. Robar mujeres es cosa de hombres injustos. Pero afanarse por vengar a las robadas es cosa de necios. Y no hacer caso de éstas es propio de sabios. Claro que sí. Oígame, si ellas no lo quisieran, nunca las robarían. Según mis investigaciones, IO, no la llevaron por vía de rapto, sino que se unió en Argos con el patrón del barco, y no olvides que muchos después de ser grandes terminan siendo pequeños. Mi mujer me llamaba afanosa y fue cuando Heródoto desapareció del sillón. La lluvia arreciaba afuera y se sentía escurrir al tropel por los canales.