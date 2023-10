Que entre el diablo y escoja

No me costó mucho trabajo pensar en el título de este artículo, sobre el proceso electoral que se aproxima. Que no se diga que aprovecho la generosidad de Vanguardia, para exponer mi preferencia política. Nunca lo hice en el pasado, pero debido a la situación de inseguridad por la que estamos pasando y de la que personalmente he sido afectado, ahora lo hago. Creo, que solamente el General Díaz Mateus a la Gobernación, Jaime Andrés Beltrán en la Alcaldía de Bucaramanga, y en Zapatoca para la alcaldía Diana Gisela Prada, nos darán garantías para sentirnos protegidos, son los únicos que han propuesto planes rigurosos contra la inseguridad. Los demás son paracaidistas como Serpa, o con fallos a las espaldas como Rodolfo, otros en busca de empleo, nunca han trabajado, y son un peligro para los Santandereanos.

El país va a elección en donde nunca antes se habían inscrito tantos candidatos, que más que un debate parece una “feria de vanidades”.

Advierto, el elector y los colegios electorales se van a sacar un ojo. Para el elector es difícil escoger el candidato en las “sábanas” que serán los tarjetones, con la consecuente demora para introducirlos en las tres urnas. Según cálculos de expertos debe ser de cinco minutos. Pero, en las ciudades capitales los tiempos se duplican a boca de urna, pues las “sábanas” en que se convierten los tarjetones, son tan grandes como los cuadros de las gordas de Botero.

Para los jurados de mesa y para el posterior recuento electoral, con las reclamaciones y anulación de votos mal marcados, creo que los resultados se podrán tener para cuando Petro termine su periodo, y esté riendo en la televisión.

Vale la pena referirme a la antidemocrática “feria” de los avales. Lo que se pensó era la fórmula para purificar y hacer democrático el proceso electoral, el aval, se convirtió en un horroroso mercado de cifras millonarias. Lo siento por Jorge Figueroa, que le cogió lo tarde por estar rogando de rodillas de “iglesia en iglesia” Pero bien, Hay disculpas para “lo que pudo haber sido y no fue”.