“... Mi perro para la oreja/ levanta una pata y mea/como por vía de contento.” (Renato Leduc).

“Y yo desde mi ventana/ limpiando un fusil me digo/ qué hago con este fusil?”(Leon de Greiff).

Tengo entre mis piernas una vieja escopeta que heredé de mi padre. La limpio quitándole las costras de óxido que le salen de tiempo en tiempo. La acaricio como aquietándole la furia a un animal. Hace tiempo que no la disparo, desde que había sombras en la noche o escaseaban las yucas en la mesa o la carne de tinajo. O contra los faras que se comían las gallInas. “Muchacho vaya a la casa y me trae la carabina/ pa matá ese Gavilán que no me deja gallina” (Simón Díaz). Y me pongo a pensar entonces, si el Tuerto López tuviese en su época un celular, arma más poderosa que un fusil, qué diría?

Un debate electoral. Interviene el que yo he venido llamando “psicópata en el horizonte”. Del otro bando ágiles y eminentes señoras de la política que abozalan a su contrincante, pero creo que con eso no ganarán. Otro candidato, es repitente, de trenzas de nilon, tanguero antioqueño, un juego de billar mal cazado, Hidroituango lo persigue. Rodolfo dice cosas interesantes y un poco locas, pero ese negocio de Vitalogic, en brasas, huele a chicharrón. Otro candidato, el rector de la universidad de Los Andes, “chicanea” que es un Relatore de la Open Society de Soros. Nadie le cree.

Creo se debe armar “una tocontrapetro”. Quién sería el candidato? El que no tenga tantos enemigos. Juan Carlos Echeverría. En la entrevista que le hizo María Isabel Rueda, dice, “este país debe dejar de pensar en las reformas y ponerse a pensar en lo que lo va a ocurrir en los próximos 15 años”. Es simpático, según ella, resolvería problemas en cambio de crearlos. Lo hizo con Ecopetrol que estaba en la crisis más difícil de su historia y lo sacó adelante. Es godo, ostrogodo y visigodo. Y cuando uno de éstos lanza su candidatura todo mundo se le une, liberales, desteñidos, amas de casa, ambientalistas, curas, feministas, turistas al espacio, etc, etc. Ese es, pongánle la firma.