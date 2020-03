Tú lo que quieres es que me coma el tigre/ Que me coma el tigre/ mi carne Morena. Diomedes advirtió desde el inframundo la pandemia del Coronavirus. Advertencias sobre salud e incertidumbre. Información, desinformada. De casualidad en las redes encontré a mi amigo el Doctr Z. Contó, con cierta dificultad de comunicación, que escapó de la cárcel de Whan en China, a donde llegó a buscar a Adamante. Vagando por las calles lo cogió el toque de queda y fue a dar a prisión. Allí conoció al científico Chin Cal Zon, a quien fusilarían al día siguiente. El era el cultivador del “Coronavirus Sucius”. Dejó escapar al virus con el que se bombardearía la Casa Blanca. Labor imposible. Cazar a Trump siendo un saltarín de cama en cama era como encontrar al diablo dormido. Se sabía que un día desnudo perseguiría a la actriz Borda Dora en el lago Hurón. Trump la siguió nadando, pero el virus falla en el agua. Esta noche nos vamos le dijo el Doctor Z al científico. “Nos escaparemos como se escapa de la selva, ...subiéndose a los árboles”. Se acostaron con los que morían contagiados en la prision. Pero antes, cada uno estornudó sobre el otro, aplicando un axioma de Pitágoras “...menos por más, da menos”. Ud viene donde no existe el virus, yo estoy absolutamente “embadurnado, quedaremos inmunes”. Vámonos. A la madrugada confundidos en una pila de cadáveres salieron. Huyen en un tren hacia las estepas, de donde vino una vez Atila con los Hunos al galope en caballos enanos. Allí podría haber ido Adamante, su obsesión era vengarse de todos los felinos del mundo, quizás la llevaría a aquellas lejanías donde abundaban. Mientras el tren vencía la neblina y se adentraba más y más en la soledad de la que parecía fuera el final del mundo, el Doctor Chin Cal Zon, se interesó en la obsesión de Adamante y la pidió a Z le explicara. Ella, dijo Z, dormía una vez con su amor a la orilla de Magdalena después de un gran almuerzo de “bocachico”, malanga y arroz secano. Un tigre los sorprendió dormidos. Con la cabeza de su amado apretada en los dientes el tigre saltaba esquivando los matorrales. El llanto de ella fue tanto que el río resultó desbordado. Se unió al circo de los hermanos Ultrajados que abandonaba el Puerto de Salsipuedes. Al Doctor Chin Cal Zon se le escapó una lágrima con el triste relato, la recogió en una pequeña probeta que guardaba en el bolsillo y explicó sería la vacuna contra el “Coronavirus Sucius”. Antes de cortarse la llamada escuché la voz de una mujer que cantaba al fondo ...Tú lo que quieres es que me coma el tigre...