Una amiga y graciosa intérprete del baile y la política me envía esta joya: “Si los políticos bailaran, el mundo sería mejor. Supongamos que Petro que no sabe bailar, bailara al ritmo de Verónica, podría bailar con Uribe, quien es muy tieso en su ritmo montañero. Entre Francia y Leyva harían una buena pareja, siempre y cuando a ella no le brotaran sus arrebatos ancestrales y le diera por morderle la oreja. Que Petro, en su afán reformista, no vaya a inventar popularizar una danza ‘guaíba’ triste y monótona como un discurso de Bolívar, el aspirante a la alcaldía de Bogotá. Tampoco creo que el país resista a un costeño ‘cachaquizado’ como las fiestas de los Char. Ni a Mario Hernández con todos sus trabajadores y trabajadoras (para ser inclusivos), en ‘cueros’, bailando un merengue ejecutado por el ‘barbero del Socorro’. Así las cosas, bailando se le haría un bien al país. Porque esa frasecita de Petro de “yo voy hasta donde ustedes digan” puede salirle como a las escopetas de fisto, ‘el tiro por la culata’, porque la gente podría utilizar su frase como una libertad para decir: (...) Señor Petro, váyase, no lo queremos más”

Petro se saca solo. Pero hay que darle un empujón. Geovani Papini considera que con el pensamiento se pueden mover los objetos. No es asunto de magia, sino de poder mental. De manera que si el país se concentra en remover de la presidencia a Petro, sale como “escupitajo de trompetista”.

A todas estas, también mi apreciado amigo, el ingeniero Miguel López Acevedo, me envía un proyecto de desarrollo para las dos subregiones en que se divide Santander. Interesante, sin adornos retóricos, breve y posible. Lástima que el panorama oscuro que se le presenta a Petro sea la frustración para este magnífico ingeniero que ve con claridad lo que se debe hacer con estas dos subregiones de Santander. Además, me envía la entrevista que le hacen al profesor Fabio Zambrano Pantoja, quien escribió el extraordinario libro, ‘Cómo se arma un país’. En la entrevista advierte: “Colombia es un país de ciudades. Desde la conquista de la dirección económica es desde la ciudad y no desde la ruralidad. El tractor, los agroquímicos, las cercas de alambre desplazan al hombre del campo, en fin, no fue la violencia solamente”. Es el libro que debería leer Petro y Colombia entera, para darse cuenta que hasta la falta del viento en el río Magdalena “...hizo que no fuera el Nilo colombiano y que desde tiempos inmemoriales todo se movió en él a base de sangre y fuerza.” Agreguémosle a esto que el río Magdalena es la cloaca del país.

La candidata a la Alcaldía de Puerto Wilches, Astrid Rodríguez, propone a los futuros alcaldes (de los municipios de la cuenca) del río Magdalena que no se siga gastando tanta plata en ‘fiestas patronales’ inútiles, que no dejan sino tragedias y borrachera, que esas platas se inviertan en plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) para salvar el río.