“Se están ganando un arepazo” Rodolfo

Dicen los políticos y científicos del mundo que “la era de Occidente se halla en una encrucijada, si no ante su fin”. Hace un par de meses Obama, en un documento decía “Nesesitamos, reequilibrar nuestra posición hacia la region Asia- Pacífico” Esto quiere decir que el mundo se halla en una serie de transformaciones, de lo que no nos hemos dado cuenta en Colombia. Sigue siendo nuestro el país de los “lanudos bogotanos”. El país se mira desde Bogotá, se cree, como se ha creido siempre, que solo las delicias de la sabana bogotana como su clima, son el país y el resto no existe. Por eso perdimos a Panamá y por eso parte de la península del la Guajira, el Golfo de Coquibacoa, y ayer no más la soberanía sobre las aguas de San Andrés y Providencia. Los provincianos que llegan a la Capital, viven en la Capital, comen de la Capital, se convierten en “Lanudos” peores que los raizales. Terminan hablando de una manera acaramelada y empalagosa, como los “cachacos” de hace dos siglos. Si nos fijamos Petro costeño “corroncho” hoy se dirige al país en un discurso acaramelado, engolando la voz, sin comerse las eses, ni ninguna de las terminaciones de las palabras, y habla con la ternura azucarada de una monjita Capuchina. Le ha servido para que buena parte del país le crea que no es un lobo con piel de oveja, como la de los cuentos infantiles. Que su pasado de guerrillero comunista quedó sepultado en las cenizas del Palacio de Justicia, y que es el estadista que quiere un país sin expropiaciones, de abundancia y mieles. Entonces ¿qué hacen los “medios de comunicación” que dirigen el país cuando aparece un auténtico hombre de provincia que no les unta la mermelada? Le enfilan baterías, escasamente lo nombran y si lo nombran es para resaltar su “tosquedad”. Sobre todo la periodista Salud Hernández nacida en España, cuna de donde a los bebés se les enseña el “coño de su madre” desde que nacen. Rodolfo Hernández, es un un hombre de habla ruda, quizás de manera descarnada. Se le critica por su excesiva franqueza. Al pan pan y al vino vino. Pero es que en la vida, más vale enrojecerse por la verdad que empalidecer por la mentira. Cosas que le han inventado y no han podido con él. Hoy gana en las urnas. Un hombre sincero, trabajador de toda la vida, que va a acabar con la robadera de un país rico. Que quiere como lo dice Obama, reorientarnos hacia el mundo Asia- Pacífico. Y “No robar, no mentir no traicionar” y otra nueva, “el que la hace la paga”.