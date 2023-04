Padre Nuestro. Volteo mi mano desde la cama y me encuentro en la mesita de noche con un pequeño (gran libro): Textos Libres, del poeta Antonio Acevedo Linares. Leo muy poca poesía. Sin embargo, me interesó por ser este de un amigo de tintos en la Triada, que escribe bien y de quién hace años no tenía noticia.

“Oración amorosa”

“Amor mío que estás en mi cielo / amoroso sea tu nombre / déjame entrar en tu reino / amemos a nuestra / voluntad así en los días / como en las noches / dame los besos y caricias / y rosas y abrazos de cada día / perdóname los olvidos / como también perdonamos / a los que nos olvidan / déjame caer en la / tentación de tu cuerpo / y librémonos de la muerte / del deseo y el amor”.

Mi pequeño radio con noticias me saca de la poesía. Me mete en las aguas turbias de las noticias y la política. La mayoría en este país no tiene ni idea de lo que está pasando y todo es algarabía.

Petro sabe que la economía la regula la coca y es verdad. De ahí que su desafío y su poder está en eso. Los marihuanos del país mandan, los demás estamos fraccionados e indecisos. Petro está armando colectivos en las zonas de cultivos. Y los gringos lo saben, el mundo es de la coca y su dinero manda en el mundo, dinero que compite con la minería. Si Petro legaliza la coca, tendría el poder de quienes manejan el petróleo. La coca es hoy “un factor de producción” y se impone, es un principio marxista. La moral se queda atrás. Petro sabe.

El país sin pensarlo está salvando la humanidad por prohibir las fumigaciones. Se opone a las fumigaciones que van contra el valor y la vida de la tierra, los poetas se autollaman “los enamorados de la vida”

Volvamos a la historia: Bolívar en la Carta de Jamaica, palabras más o palabras menos, culpa a los norteamericanos de nuestra tragedia. Y en el siglo XX lo seguimos pensando así. ¿La osadía de Petro ha hecho cambiar las cosas? ¿Cuál es la razón de que Petro este viajando más de cinco veces a Venezuela? ¿Logró que las conversaciones entre los venezolanos no sean en México, sino en Bogotá, en esto metieron la mano los gringos? Todos creemos que sí. Biden quiere resolver el problema con el incómodo Maduro. Y tal vez piensa como Echandía: “Las peleas se ganan echando más lengua que bala”.

El ministro Leyva de Relaciones Exteriores le endulza las orejas al mundo, “somos el país de la vida, del agua, país esponja”.

“La paz viene de dentro, no la busques afuera”: Buda.