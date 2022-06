¿Cuál será el destino de Colombia ahora que pase este debate electoral? Según las encuestas basadas en medios modernos, más acercados a la verdad que los pálpitos de antes, podemos decir que Rodolfo ganará la presidencia. Es posible que el perdedor Petro alegue fraudes tratando de justificar sus errores macabros, que le fueron advertidos por expertos. Cuando Petro en las encuestas aparecía como ganador mandó a preparar un “mute” para la cena de gala. No solamente prepararon el mute, sino que lo sirvieron, manchando los manteles y la ropa de los comensales.

Resultó que Roy Barreras el ‘metre’, quien posó de estratega, no era experto en otra cosa que en emboscadas en la noche, en despoblado, en hoteluchos de mala muerte... y coimas, con lo que alertó al adversario. El otro, Prada, jefe de debate, ‘El ladrón de Bagdad’, ¿quién no sabe lo que hizo en el Sena? Hombre astuto y de mala fama no se halla. Al servir a la mesa todos se agarraban la cartera. Fico entonces los descubrió.

Vamos al después. Petro perderá y los dos únicos caminos que le quedan serán: uno, abandonar la política como lo hizo Nixon después del ‘Watergate’ y dedicarse a escribir sus memorias. Dos, continuar como fuerza política que sabe unirse al ganador. Abandonar la oclocracia, la rivalidad feroz de tantos años que lo llevó a la clandestinidad y a la guerra. En Colombia, si no se triunfaba en elecciones, se iba a la guerra (18 guerras civiles en dos siglos).

Hoy el país vive los mejores momentos de su historia. El Presidente Duque es alabado en todo el mundo por los organismos internacionales. Su estrategia de ‘pisa pasito’ y ‘comandos militares’ le ha dado resultados.

Colombia es dueña de una posición geográfica envidiable, dos mares, climas en donde el cáñamo y las ‘Erytroxil’ (marihuana y coca) se dan silvestres. Potentes analgésicos, milagrosos en enfermedades cardiovasculares, asma, bronquitis, colon irritable. En fin, no sé para qué más. También la coca y la marihuana han sido desgracia en la economía subterránea, crímenes, abusos y malas prácticas. Hoy la farmacopea del mundo busca antidepresivos para quienes enloquecen tras los aparatos electrónicos de la modernidad. Hagámosle a eso. Rodolfo es un hombre de pensamiento numérico, vomita a cada momento cifras. No es ajeno a la filosofía kantiana, a Hobbes y al ‘Leviatán’, sabe que no solo sus colaboradores deben estar “listos”, sino estar en el lugar adecuado.

Finalizo diciendo que por primera vez el triunfador es de provincia, no “bogotano ni bogotanizado”, por eso le puede ir bien al país.