“Juntos mantenemos una sociedad de individuos”: Russello Shorto. Cuando se creía que la política seguiría por muchos años manejando las relaciones de los países en el mundo, resultó que la “economía de mercados” fue más poderosa. El mundo compra donde le vendan más barato. Doña María compra los huevos dos cuadras más allá, si son más baratos que en la tienda de la esquina. Ahora bien, esperemos que a Putin le llegue como a Napoleón, su Waterloo.

Oigo a los candidatos decir qué hay que apoyar a los campesinos empobrecidos. Eso es cierto, y debe ser así. Hay algo de demagogia. No podemos ir contra las corrientes económicas que señalan los derroteros del mundo. Hoy, las comunicaciones, la ubicación geográfica, el régimen de estaciones, la fertilidad natural y los subsidios mandan en la economía. El trigo no lo podemos volver a producir en Suratá, Vetas, o Silos entre otros, lo que nos mueve a la nostalgia.

La “eterna primavera” de la que se habla en el Trópico es otro cuento mentiroso. Las terribles sequías del trópico, así como los avasallantes inviernos son para arrodillarse. Tengo la experiencia como cultivador de arroz y de maíz en las zonas de aluvión en Puerto Wilches, en donde el río anegaba y luego se perdía, dejando una tierra negra tan fértil como las de Ucrania. Luego llegaba el intenso verano con la sequía insoportable. Costos y esfuerzos impagables que daban al traste con la cosecha.

La agricultura es un “juego de dados”, el que gana es el que lleve los dados cargados: “los subsidios”. Si no existen subsidios, no puede haber agricultura. En la agricultura todo es incierto. Las plagas, los veranos, las lluvias, los imponderables son una constante. En el primer mundo la agricultura se subsidia en un 50%.

Petro, el bárbaro demagogo, habla de acabar los cultivos de palma de aceite. Debe estar financiado por alguna multinacional de los aceites de soya, ajonjolí, girasol, etc. Con el cultivo de la palma aceitera no se están destruyendo bosques nativos, al contrario se cultiva en extensas sabanas poco fértiles de los Llanos Orientales y de la costa, y como un “árbol” captura el CO2. Su aceite no genera “colesterol”, como lo dice la propaganda mentirosa. Contiene grandes cantidades de “carotenos” que son la difícil vitamina A. Súmele a esto los miles de empleos directos e indirectos que genera este maravilloso cultivo.