“Ve a tu charca, babilla”

Era una frase que utilizaba Fabio Echeverri Mejía, el paisa más cachaquisado que conocí en mi vida.

Fui por invitación a su finca en la Sabana de Bogotá por los lados de Usaquén. Lo conocí por mi primo abogado Luis Carlos Rangel Franco, con quién Echeverri conversaba de política, toros y caballos. Sus frases sobre la política lo hicieron famoso, como la que título esta columna que se refiere a Frechette el embajador de los EEUU, que en la época de la Presidencia de Samper metió las narices y las botas en todas sus embarradas. La afición por los caballos de polo también lo hizo muy particular y conocedor de la política de último piso. Otra frase que me hace recordarlo fue decir que los Embajadores “gringos” que hablaban perfectamente el español, “siempre se entrometen en todo”. Tenía razón. El embajador encargado más que embajador parece que fuese “ministro” de gobierno de Petro, sabe y habla perfectamente el español, y sin mucho protocolo opina y decide. El caso de la isla de Gorgona es de cuidado, la Isla la podemos perder. Al ser una base militar de los EE UU. ¿Cuándo volverá a nuestras manos?. De acuerdo a como van las cosas el embajador Francisco Palmieri en Colombia es el razonero de Biden que va tras el petróleo venezolano. Y Petro a su vez el razonero de Maduro. Toda esta maraña de razoneros es para que la opinión pública mundial y la de los EE UU no se den cuenta de las “componendas” en que anda Biden con el grotesco dictador de Venezuela.

Ya es “voz populi” que la comisión de notables que encabeza María Fernanda Cabal la oirán los gringos como oír llover. Cuando se trata de negocios de alto “turmequé” la política pasa a segundo plano. La isla de Gorgona es la advertencia “gringa” exigida por Maduro, para que por el Pacífico nadie lo amenace por la espalda. ¿De donde saco todas estas elucubraciones políticas? De un curso de abejas africanizadas que estoy haciendo por Internet. Para los “mamertos” y no mamertos quiero recordar que la enemistad de Petro con los gringos es de pura fachada. “La política es el arte de la traición” En el pasado el demócrata “gringo” Eduard Kénnedy y otros senadores le piden al Presidente Uribe, una protección muy especial para Petro. De manera que Indios y “melenudos” no se hagan apalear por Petro y miren la “charca en donde se baña la babilla.”