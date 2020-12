La mayoría de los seres viajamos por la vida en una ambigüedad espantosa. Hace años dieron en Tv “Pedro el escamoso”. Las telenovelas me parecían entonces cursis. Ahora que la repiten, la veo con ojos sosegados y el sueño aparece en el momento menos pensado. Veo que el mundo de ficción es un mundo real que existe. Esos personajes existen en nosotros o en las personas que tratamos a diario. Conclusión, a pesar de las dificultades y las tragedias que a cada uno nos acosan, la vida es una hermosa broma.

La vida política está llena de trágicas bromas. ¿Quién no ríe con la tragicomedia de Maduro en cada uno de sus discursos? O con el realismo brutalmente “lógico” del presidente mexicano, Manuel López Obrador. Dijo: “... los secuestros se acabarían en el país cuando no quede ningún rico y todos seamos pobres”. No sabemos si esa frase fue manipulada o no. Pero viniendo de ese personaje campechano, que ha enamorado a México, todo es posible.

Las verdaderas palmas se la lleva el Quijote. Sabiduría política en los infinitos diálogos con Sancho. Le dice: “...País éste, amado Sancho, en el que destronan reyes, y coronan a piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas” (Petro y su carnal Bolívar, prometen repartir las expropiaciones)

Mi profesor de Geografía, Jacinto Amorocho, se emocionaba describiendo a Colombia como si fuese un pintor paisajista. “...Colombia, país de maravillas, dos mares, diversidad de climas, paisajes de contraste, infinitas llanuras y montañas imposibles”. Luego pasaba los dedos por su melena alborotada.

Todo el planeta quiere conocer a Colombia. Es el momento del turismo. Pero tenemos una violencia horrible. Algo tiene que pasar.

Recuerdo un episodio en la novela Jorge Semprún, “Veinte años y un día”, sobre la guerra civil española, 1936. Veinte años después y un día, muere en la cárcel de Burgos, “Chema el Refilón” el guerrillero que asesinó a un joven recién casado, José María Avendaño, propietario con su familia de la finca y único “Liberal” (republicano) de todos ellos. Equivocación brutal y horrible. Los campesinos de la región que veneraban al guerrillero, terminada la guerra, volvían a la finca a conmemorar el crimen, queriendo perpetuar su condición de vencidos y asesinos.

La viuda de José María Avendaño, propuso que “Chema el Refilón”, asesino de su marido, fuese sepultado junto a él, veinte años y un día después, como un acto de reconciliación y perdón. ¿Todo eso nos faltará en Colombia para lograr la paz?