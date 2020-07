Vuelve la burra al trigo

Es un dicho muy español heredado por nosotros. Ayer Vitalogi y Entorno Verde. Hoy ha vuelto la burra al trigo, con “tapabocas” y el nombre de Veolea. No sé en qué tipo de sociedad se esconden los propietarios de esa terca idea de ganar dinero, anteponiendo el bien común al bien particular. Trucos y trampas, cambian de nombre. Quizás son los mismos que intentaron, aliados con Rod Alcalde, ir a “pastar en los trigales” de una comunidad pacífica, trabajadora, y amante de la naturaleza, en Chocoa vereda de Girón. Una de las regiones más bellas de Santander, cultivada de limonares, naranjales, piñas, y toda clase de frutas que son la despensa y delicia de bumangueses. Pues estos Veoleses, corrieron la bola de que el atronador rugido de buldóceres, era para hacer un bello parque para el disfrute de los bumangueses. Parecido al que Rod Alcalde comenzó en los cerros arbolados de Bucaramanga, hoy suspendido por daños al medio ambiente. Pues a este supuesto parque, en el que alcanzaron a hacer cárcavas para enterrar la basura del Carrasco le llegó la ley. El alcalde de Girón, Carlos León Ochoa, valerosamente y sin temer las retaliaciones de los Veoleses, selló la obra. No era para menos, el Tribunal Contencioso, en sentencia 322/2011 declaró nulo el acuerdo municipal 078/2009, que pasando por encima de disposiciones de todo orden dio vía libre al depósito de basuras en la tierra del hoy Veolia en Chocoa.

Los afectados por este basurero serían Girón, Zapatoca, Betulia, Galán, Barichara, municipios que conforman el corredor turístico conectados por la vía a pavimentar proximamente con dineros aportados por el Departamento y la Nación. Las 150 volquetas que de día y noche transportan basuras al Carrasco, transitarían la vía Girón Chocoa, en una vía que fraudulentamente se construyó sin las especificaciones contratadas. Hoy es una vía angosta y peligrosa en las horas pico, tránsito de miles de motocicletas hacen imposible el tráfico, como será con los camiones de basuras. La mentira de Veolia, de construir una vía de cuatro carriles se parece a la mentira de la vía a la carcel de Palogordo, y de tantas vías que han quedado pavimentadas en el papel. Para robar, contrate vías en Colombia.