¿Y la cama? ¡La cama como tú quieras!

Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, definió la libido, como “fuerza energética de orden sexual”. La libido, motor del mundo. Él mismo cayó en esa incontrolable fuerza del demonio. Se enamora de su cuñada, a quien seduce y lleva a pasear al ritmo enloquecedor del “chachachá” del tren.

Pasemos a episodios de la “libido” que ha movido de manera endiablada la política colombiana. Comencemos por don Antonio Nariño. La mayoría de su vida la pasó preso y yendo de “derrota en derrota”. Polemizar por el poder fue su mayor habilidad. Y polemizando, poco tiempo le quedó para ocuparse de los menesteres de cama. Un camafeo con la imagen de Tadeo Lozano y que la esposa de Nariño, llevaba al cuello, descubierto por la historiadora Carmen Ortega, generó hace poco un escándalo, sobre los “cuernos” puestos a nuestro precursor don Antonio Nariño. Dejemos hasta ahí.

Topamos con Bolívar, saltando de cama en cama. La de su prima, Fany de Villar, (quien vino a visitarlo de paso a Bogotá a echarle un sablazo), Joséfina Machado, Manuelita Sáenz ‘libertadora del libertador’, etc. Pasemos a Santander, “el hombre de las leyes”, a quien Bolívar llamó así queriendo hacer broma, pero se le glorifica como ordenador de la República. Después de la muerte del Libertador, Santander fue nombrado presidente, pero el cargo fue desempeñado por José Ignacio de Márquez, pues aquél se demoró siete meses para regresar al país. Como el “diablo es puerco”, metió la pezuña en la sábanas de la viuda Nicolasa Ibáñez. Santander, al regresar al país lo primero que hizo antes de tomar posesión, fue pasar revista a sus pertenencias, y ladino como era , le llegó de sorpresa a Nicolasa, a quien sorprendió en el canapé entre suspiros y ayes con José Ignacio de Márquez. Santander lo tomó del “pescuezo” y lo tiró por la ventana a la calle, mientras Nicolasa se agarraba al leviton de Francisco de Paula, y arrastrada por los corredores pedía perdón. Sin pensar en leyes Santander firmó la paz en la entrepierna de Nicolasa. No obstante promesas de amor eterno, contrajo matrimonio al poco tiempo con la jovencita Sixta Ponto Piedrahíta, quien con gotas de “láudano” apaciguó los ardores de su amado. No me he detenido averiguar la razón por la que Nicolasa llegó a vivir a Girón con sus hijas, pero sí me enteré que José Antonio de Márquez padecía del mal de “Sambito”, mal llamado “tembladera”, por lo que Nicolasa lo apetecía tanto.

El General Mosquera tampoco se escapa de la “libido” tizón del diablo. Mosquera, siendo presidente y dentro de sus atinadas disposiciones, nombró a Florentino González, el economista más conocido de la historia (el librecambista de aquel momento que engrandeció a Colombia y Argentina). Tal vez él le aconsejó a Mosquera que nombrara al expresidente Herrán, su suegro, como ministro en EEUU y de paso se llevara a la primera Dama y a su hija. Así Mosquera se quedaría a vivir con la “mulata” caucana, Susana Llamas, en el palacio presidencial, en donde ella haciendo honor a su apellido le planchaba sus uniformes, y sacaba filo a su enmohecida espada.

Finalizo aquí con uno de los tantos episodios de amor y odio,“eros y tánatos”. El de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez y Laura Ojeda, triángulo de amor y odio, que señalará el rumbo de la historia de Colombia