Enigma de Rodolfo Hernández

Según las dos últimas encuestas del Centro Nacional de Consultoría y Yanhass, el candidato presidencial Rodolfo Hernández tiene la segunda mayor intención de voto con el 14% y el 12%. El éxito de Rodolfo, que supera hoy día la intención de voto de las dos coaliciones de centro derecha y centro izquierda, tiene perpleja a mucha gente, especialmente en los círculos intelectuales capitalinos. Y con razón, puesto que sumar más del 10% de la intención de voto en una contienda hiperfragmentada con más de 20 candidatos es una misión casi imposible.

La gente en Bogotá se pregunta cómo es que un señor de la tercera edad, agresivo, machista y atravesado, y que no dice nada distinto de acabar la corrupción, puede tener una intención de voto tan alta para este momento de la carrera. ¿Qué pasa con Rodolfo?

Mirando con detalle las encuestas publicadas, Rodolfo aparece como el único candidato que resulta similarmente atractivo para grupos sociales muy diversos. En otras palabras, en vez de ser un candidato de nicho que genera mucho entusiasmo en un sector muy reducido, Rodolfo parece tener un mensaje que llega a personas con experiencias sociales muy diversas.

Rodolfo Hernández es escogido en la misma proporción en todas las edades. No es particularmente popular en ninguna franja de edad, pero tampoco particularmente rechazado. En todas tiene sus seguidores. No es así con Petro, quien pasa de tener el 35% de los votos de los menores de 24 años al 19% en los mayores de 55. Petro no es muy popular entre los mayores.

Algo similar pasa con el estrato social pues en todos los estratos hay un porcentaje similar de personas que piensan votar por el ingeniero. No es entonces el candidato de los ricos ni de los pobres. Rodolfo también acoge a personas de derecha e izquierda. En la encuesta de Semana-CNC se evidencia que dentro de los militantes de casi todos los partidos, la misma proporción de personas votaría por él. Por el contrario, los apoyos de los otros candidatos reposan mucho más en uno o dos partidos.

En conclusión, Rodolfo Hernández es un candidato intergeneracional, ideológicamente neutral, y multi-estrato. Estas características deberían ser suficientes para preocupar a sus contendores ya que tiene cómo crecer en todos los sectores que ponen votos. Si su mensaje atrae a estratos bajos, medios y altos, personas de izquierda y de derecha, jóvenes y adultos mayores, realmente tiene chances de treparse en la segunda vuelta.