Antes, cuando Colombia tenía un conflicto interno con las FARC, la derecha tenía un contenido y un rumbo claro. Era la opción política que proponía hacer la guerra contra dicha guerrilla, mejorar los niveles de seguridad y propiciar la inversión privada. Pero en los últimos cinco años han ocurrido dos cosas que han embolatado la brújula de la derecha. Primero, el proceso de paz con las FARC mandó el conflicto a un puesto lejano en la lista de preocupaciones de los ciudadanos. Segundo, el gobierno de Duque ha demostrado que ni siquiera el Centro Democrático – la derecha más organizada y popular- tiene una estrategia clara frente a los nuevos problemas de la sociedad colombiana.

La derecha representada en los candidatos de la Coalición Colombia está patinando vertiginosamente. Hablan de todo y nada que encuentran un ancla desde dónde convencer al país con un futuro en el que queramos vivir. En un intento desesperado por aferrarse a esa Colombia de hace 20 años en la que ganaban en las urnas sin mayores esfuerzos, insisten en que la mayoría de los problemas del país se derivan de las 150 mil hectáreas de coca cultivadas en un puñado de municipios. Como si la principal preocupación de la mayoría de los colombianos -que no comen tres comidas al día, ni tienen trabajo, ni se van a pensionar- fuera si se usa o no se usa el glifosato. Es evidente que la derecha está acostumbrada a esa Colombia del pasado, donde la guerra ofrecía amplias excusas para no atender los problemas de la gente.

Ni siquiera en su consigna central, la seguridad, convencen. Los candidatos de la Coalición Colombia no parecen percatarse de que la mayoría de la gente vive en ciudades y entiende bien que la criminalidad de sus barrios se debe a algo más que el tráfico de cocaína. En un intento desesperado Federico Gutiérrez va un paso más allá y sugiere que los problemas de seguridad se deben a que sus competidores en el Pacto Histórico casi casi hacen parte de las disidencias de las FARC. En ese mismo combo retórico hay varios líderes de derecha que insisten que en Colombia no hubo estallidos sociales sino tomas guerrilleras, heredando así la línea narrativa de Álvaro Uribe que señalaba a todo aquel que se oponía de “guerrillero vestido de civil”. Alguien por favor dígale a Fico que las elecciones son en 2022 y no en 2002, y que decirle “disidencia” y “guerrillero” a la oposición no le va a alcanzar para ganar la presidencia.

Como dice Alberto Vergara, la derecha latinoamericana se está volviendo obsoleta. Gritar duro “fuera comunistas” –y en nuestra versión local “fuera guerrilleros”- no va a ser suficiente para ganar elecciones. ¿Serán capaces de encontrar la brújula en las 3 semanas que quedan hasta la consulta? ¿O le van a dejar sus votantes de regalo a Rodolfo Hernández?