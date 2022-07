Mucho se rumora sobre las razones por las que perdió Rodolfo Hernández. Para algunos no tiene sentido que Rodolfo no haya ganado, porque la simple suma aritmética entre sus votos y los de Federico Gutiérrez en primera vuelta lo dejaban ganador. Esto ha dado paso a teorías conspiranoicas que solo ven el fraude como posible explicación, Pero en política no siempre 1 + 1 da 2, y Rodolfo perdió por muchas razones que estudiamos con cuidado en un análisis realizado con mis colegas Sebastián Londoño y Andrés Sampayo, y publicado en la Silla Vacía.

Encontramos que Rodolfo perdió porque tuvo una fuga de votantes propios y votantes potenciales. En las zonas donde fue muy fuerte en primera, es decir, en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, Rodolfo no logró mantener todos sus votantes. Rodolfo perdió alrededor del 8% de los votantes en municipios donde el voto por él fue hegemónico. Parece poco, pero cuando se suman los cientos de municipios de ese tipo se hace evidente que no podía darse el lujo de perderlos.

Rodolfo también tuvo una fuga de sus votantes potenciales. En los municipios de Antioquia donde ganó Federico Gutiérrez en primera, tuvo una pérdida de alrededor del 5% de los votos que esperaba, es decir, de la suma de los suyos y los de Fico. Y con todo fueron los paisas los que más cumplieron con Rodolfo, puesto que en los lugares del caribe donde Fico fue ganador en primera la fuga de votantes potenciales fue mayor. Rodolfo obtuvo alrededor de un 10% menos votos de los votos esperados.

Finalmente, Rodolfo tuvo muchas dificultades para conquistar nuevos votos en los municipios competitivos. Allí donde ni él ni Petro ni Fico dominaba su desempeño fue peor y los votantes se decidieron por Petro. Es decir que donde había más diversidad de pensamiento y la gente se dividía entre distintas opciones, Rodolfo no logró competir.

Estos resultados electorales, que si bien no son malos si palidecen frente a lo que se esperaba, dejan varias lecciones sobre estrategia política. Rodolfo estaba en un lugar muy incómodo. Si elaboraba los programas y consolidaba un equipo de gobierno iba necesariamente a realizar alianzas con los sectores políticos que decía rechazar, perdiendo parte de sus votantes anti - establecimiento. Pero no hacerlo fue supremamente costoso, puesto que se volvió poco atractivo para el elector del establecimiento, para quien Rodolfo y su falta de elaboración programática terminó constituyendo una opción más peligrosa e incierta que Petro.

A la final, entre primera y segunda vuelta Rodolfo hizo poco para capturar cualquier tipo de votante.