¿Bolsa Fracaso?

El mercado local de deuda pública es dinámico absorbiendo cerca del 65% de las necesidades publicas, en deuda privada coloca más de $500 billones. Mientras tanto Rappi y Nu Bank, entre muchos, destellan el talento empresarial colombiano. Desde 1980, con la excepción de Chile, Colombia fue el país de América Latina con mayor crecimiento económico. Este dinamismo, no se reflejo en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la cual con la salida de Fabricato y CLH, solo le quedan 60 emisores. Los beneficios de la acertada fusión de la BVC con Perú y Chile solo se materializarán, si llegan prontas decisiones regulatorias. Aunque esto ocurra, es probable que toque ir pensando en otra fusión con México o Brasil.

En Julio de 2001 se creaba la BVC, tras fusionar las Bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente. El espíritu de crear mayor liquidez y tamaño fue acertado, pero a pesar de esto, en este siglo, más de 100 emisores se salieron del mercado. Ninguno de los reconocidos emprendedores colombianos listó sus empresas en la BVC. Los auges de petróleo, minería, y cannabis no ocurrieron en la bolsa local, 52 empresas colombianas de 2005-2011 listaron en Toronto. Es que la Bolsa de Lima tiene 260 emisores, Brasil 363 y Chile 768. No se sedujo nuevas empresas, ni se mantuvieron las que existían, ISAGEN y Éxito se fueron, Postobón u Olímpica, ni consideraron entrar.

La BVC está por fuera del imaginario ciudadano, la mayoría no invierte. Hay algo de avance en comisiones, con aplicaciones como Trii que tienen cero costo, pero a nivel de portafolio, la BVC no es diversificada con Ecopetrol y Grupo Aval teniendo una concentración notable. Curiosamente, la gran defensa del GEA frente a las OPAs de Gilinski es el mal funcionamiento de la BVC, especialmente su baja liquidez, que no recoge el valor real de las empresas.

A pesar de ser privadas, las Bolsas de Valores prestan servicios públicos. El empresario puede listar logrando capital de menor costo, mientras que el ciudadano tiene la opción de invertir con mejores retornos. Este rol será fundamental en años venideros, los tiempos de crédito externo barato quedaron atrás. La inflación en países desarrollados, le impedirá a los bancos centrales reversar en el corto plazo las altas tasas de interés.

Una reciente misión de Mercado de Capitales se quedó corta en sugerir un mejor tratamiento tributario, gradualidad en carga regulatoria para diferentes emisores y nuevos lineamientos de portafolio para fondos de pensiones. El Gobierno no logró aprobar en el Congreso ni las más mínimas recomendaciones. Ahora con la fusión, hay que reconciliar los temas contables, el tratamiento tributario y las exigencias regulatorias, si se espera algo de éxito.

Es lamentable que nuestros emprendedores están soñando en Nueva York, mientras que listar localmente ni se les ocurre. Ejercicios como A2censo son interesantes, pero son más una plataforma de crowdfunding que una Bolsa junior. La nueva integración de las Bolsas es positiva, pero sería mejor una escala latinoamericana. Ahora que está de moda atacar al gran capital, no se nos olvide que, en materia de Bolsas, lo que se ataca son las pensiones del ciudadano. Así, sin profundización financiera difícilmente ocurrirá la industrialización que el gobierno tanto busca.

