¿El más liberador de todos los pensamientos?

Distintas versiones del eterno retorno han sido atribuidas a los pitagóricos o Heráclito y, por uno de sus diálogos más célebres, también hay quienes asocian esta doctrina con Platón. Como se sabe, en el Timeo se habla del tiempo cíclico del universo y, a partir de ese pasaje, se sacan conclusiones que, en todo caso, no sabemos si el mismo Platón compartió: los periodos planetarios, tras un juicioso ciclo, volvían a su punto de partida y la historia universal, con Platón incluido, se repetía de nuevo.

Por su parte, los estoicos contaron con su propia versión de la doctrina de los ciclos: Zeus se alimentaba del universo, que perecía periódicamente en el mismo fuego que lo engendraba y, acto seguido, resurgía de sus cenizas, repitiendo idéntica la historia cósmica. Con todo, como cabía esperar, semejante doctrina rechinó en la mente cristiana y, primero con Orígenes y luego con Agustín, fue relegada por inútil e insensata. ¿Dónde quedaría el libre albedrío, dónde la salvación eterna? ¿Dónde la redentora y excepcional muerte de Cristo que, una vez resucitado, no vuelve a morir nunca más (Rm, 6,9)?

Si bien a partir del Renacimiento la doctrina del eterno retorno fue recuperada tímidamente, escasamente llegó a ser tomada enserio por pensador alguno hasta que Nietzsche, desde los umbrales de la modernidad, consiguió desplegar toda la carga existencial y ética de aquel empolvado pensamiento. Y aunque a algunos les produce vértigo, el eterno retorno, al menos en la filosofía del alemán, tiene una dimensión profundamente afirmativa y liberadora.

Ahora bien, ¿qué disposición de ánimo deberíamos tener para que la idea de vivir la vida infinitas veces no resulte aplastante? ¿Qué clase de mirada deberíamos cultivar para que la visión del ciclo infinito no paralice ni pese? Ciertamente, delante de cada cosa la pregunta de si «queremos aquello incontables veces más» flota como «el peso más grave». Sin embargo, la idea del tiempo circular no resulta abrumadora si, como dice Nietzsche, el individuo aprende a no oponerse a nada y consigue ver lo necesario en las cosas como lo bello.

Cuando se aprende a decir «sí» a todo sin miedo o reproche y cuando se experimenta el naufragio vital sin descuento ni selección, amando sin más el destino, es entonces que, según quiere Nietzsche, la idea del eterno retorno pasa de ser el más pesado peso y se convierte, por ventura, en el más liberador de todos los pensamientos.

Por Simón José Ortíz P.

simon.ortizp@gmail.com