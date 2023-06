El que tenga oídos que no oiga

Todos conocen la historia de Hamlet y muchos, sin haber leído la obra, han escuchado en los más disímiles contextos las palabras con las que empieza aquel célebre soliloquio de su protagonista: “ser o no ser, esa es la cuestión...” Y sin embargo, hoy la cuestión no es esa.

Releyendo el texto me quedé prendido a una imagen del comienzo. Para usurpar el trono, el rey es asesinado por su propio hermano, que aprovechando que este duerme lo ataca de una forma sutil pero no menos letal: vertiendo veneno en su oído. Y me quedé prendido porque esa es una imagen que significa muy bien algo sobre nuestra ruidosa condición moderna.

La imagen de un veneno que entra por el oído puede ser usada en escenarios distintos. Por ejemplo, para denotar lo que hacen los consejeros pérfidos, que con sus consejos dañan y manipulan. Asimismo, puede ser usada por uno de esos moralistas contemporáneos que censuran cualquier género musical que no les gusta –digamos que el reguetón–, como algo indecoroso y corruptor.

Yo, que personalmente estoy en contra de los consejeros pérfidos y a favor del reguetón, creo que hay otra forma de usar la imagen del veneno auricular de Shakespeare. Es una forma quizás más fácil y básica, más cotidiana, pero que señala algo realmente dañino. La contaminación auditiva a la que nos tienen sometidos en Colombia es lamentable, irrespetuosa y preocupante.

No hablo, desde luego, del natural carácter ruidoso que nos identifica, ni del jolgorio tropical, que es hermoso y mil veces preferible al lúgubre silencio de algunas urbes europeas, sino de la altísima contaminación auditiva de un país al que poco le gusta pensar porque, como se ve, poco le gusta el silencio.

En Bucaramanga sufrimos una penosa falta de vigilancia de los espacios de ocio, una descarada falta de cultura ciudadana de aquellos que no contentos con escuchar su música quieren que los vecinos también la padezcan, y una falta ridícula de control del cuerpo automotriz gracias a la cual miles de carros, motos y camiones van por ahí aturdiendo a la gente en cualquier zona residencial.

Como bien lo nota Schopenhauer, el ruido es el gran interruptor del pensamiento pero, tristemente, a un país al que poco le gusta pensar este tema le resulta estruendosamente indiferente. El que tenga oídos... que no oiga.

simon.ortizp@gmail.com