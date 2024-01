Todo verdor perecerá

Sí, existe una relación significativa entre el calentamiento global y el aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales que, hoy por hoy, tienen lugar en el país y en Santander. Sí, es primordial por ende cerrarle la puerta a cualquier proyecto o industria que, en el páramo o en sus faldas, pueda poner en riesgo –así sea mínimamente– los tan preciados recursos hídricos de nuestro departamento.

El cambio climático, impulsado principalmente por las actividades humanas que emiten gases de efecto invernadero, impacta de manera negativa los patrones del clima y propicia las condiciones ambientales para que se generen incendios como los que ahora tienen lugar en los Cerros orientales de Bogotá o como los que amenazan Suesca, Sibaté o Zipaquirá en Cundinamarca, Amalfi en Antioquia, Duitama en Boyacá, o Tona, el páramo Berlín y las montañas de Floridablanca y Piedecuesta en Santander.

Pero al cambio climático hay que sumar, además, la ineficiencia de un Estado que históricamente se ha mostrado incapaz de prever o enfrentar adecuadamente las emergencias que, paradójicamente, todos sabían que ocurrirían. Mientras que el cambio climático altera nuestros patrones de precipitación y provoca sequías prolongadas que hacen que la vegetación se torne más inflamable, y mientras que los bosques de Colombia caen uno a uno en manos depredadoras, los gobernantes del país se han dedicado solo a pensar en sus negocios particulares y, además de por su vulgar avaricia y ramplonería, han destacado por su falta de visión ambiental.

No hay sino que observar lo que sucede en tantos pueblos de la región para saber que los recursos hídricos, que antes creíamos infinitos, se acaban, y que después de ellos desapareceremos nosotros. No hace sino falta ver cómo empeora nuestra calidad de vida cuando el agua comienza a escasear un poco (no llevamos ni un mes de verano fuerte) para advertir lo esencial que es para Santander custodiar como al bien más valioso sus fuentes de agua.

Y si por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, parece que en Bucaramanga tendremos una de las alcaldías más incompetentes –por no decir ridículas–, de los últimos años: ante una emergencia global sin precedentes el alcalde atina a decir que la culpa de los incendios debe ser de los «fumadores de alucinógenos» y, sin ninguna vergüenza, acepta que no tiene interlocución con el Gobierno Nacional. En estas manos «todo verdor perecerá».

Por Simón Ortíz

simon.ortizp@gmail.com