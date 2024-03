Combinación de las formas de lucha El coco

Compartir

Asombra el silencio de los partidos de la izquierda colombiana y del mismo gobierno, sobre la desaparición del senador Iván Márquez, de alias ‘El Paisa’, de Romaña (los tres de las Farc y que se suponía estaban ya en la legalidad) y de Nicolás Bautista (‘Gabino’) del Eln.

Márquez no se quiso posesionar en el Senado, tal vez porque tiene algunos temitas que resolver, luego de que su sobrino Marlon Marín, contara cómo fue que se robaron los recursos en contratos del posconflicto o cómo fue que enviaron (en familia y ¿como organización?) varias toneladas de cocaína a los Estados Unidos, por lo que fueron pedidos en extradición junto con el honorable senador Jesús Santrich.

Ah, se me olvidaba. El señor don ‘Paisa’, uno de los responsables de la bomba al Club el Nogal el 7 de febrero de 2003, donde fallecieron 36 colombianos, que ahora está feliz (dicen) sembrando maíz, es quien cuida (escondiendo) al honorable congresista Márquez, para que no lo capturen. Dice la prensa extranjera que Márquez y su cuidador, habrían huido a Venezuela y difícilmente habrá claridad sobre su paradero, si estamos en manos del señor del bigote del país vecino.

¿No será que se están reagrupando y rearmando? Romaña, ‘El Paisa’ y Márquez fueron siempre del ala dura de la guerrilla de las Farc. No sé, malos pensamientos que se le cruzan a una a veces.

Cuando escuché la historia de ‘Gabino’ no sabía si reír o llorar. El guerrillero del Eln no hace parte del grupo de negociadores, pero parece que está en Cuba haciéndose un tratamiento médico. Lo particular es que nadie sabe dónde está y cómo salió del país sin que se diera cuenta ninguna autoridad. Además, parece que se había ido antes de que cambiara el gobierno.

Nos están insultando a los colombianos. Los guerrilleros piden permiso para vacacionar, se van de tratamiento o se evaden de sus responsabilidades. ¿Cómo hacemos para confiar en que habrá verdad, justicia y reparación?