Compromiso individual

En la historia de la medicina no ha existido tanta proliferación de información en relación a una enfermedad como está ocurriendo actualmente con el COVID-19. Miles de publicaciones, algunas científicas y otras sin fundamentos, inundan los medios de comunicación y las redes sociales, las cuales deben ser manejadas con sumo cuidado y responsabilidad por parte de la comunidad.

En estos seis meses transcurridos desde que se conoció el virus y se declaró la epidemia, luego catalogada como pandemia, ha surgido en todo el mundo información permanente que permite conocer más de la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, tomará muchos años comprender bien todas las implicaciones de este virus en el organismo.

Precisamente la semana anterior, la prestigiosa revista médica JAMA publicó dos artículos que reflejan los resultados de una investigación realizada por científicos alemanes de la Universidad de Frankfurt, donde se evaluaron pacientes jóvenes asintomáticos menores de 48 años con prueba PCR positiva. Se encontró que una vez realizada la resonancia magnética, el 78% de los pacientes estudiados presentaron cambios del corazón y en el 60% se hallaron cambios inflamatorios característicos de miocarditis o inflamación del corazón. Estos son los primeros hallazgos de una enfermedad que, hoy se reconoce, afecta a múltiples órganos, lo que en medicina se llama enfermedad multi-sistémica. En el editorial de la misma publicación se pregunta si estos hallazgos se convertirán en el mediano y largo tiempo en una nueva epidemia de falla cardíaca. Esta hipótesis requiere de tiempo para validarla o desmentirla.

Estos hallazgos son recientes y seguramente se seguirán encontrando muchas más implicaciones de esta infección que aún no conocemos. Es claro que este virus, no obstante se cuente con la vacuna, no desaparecerá en el corto plazo sino que llegó para quedarse en la humanidad, como lo dice la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En medio de esta realidad, debemos acostumbrarnos a una nueva forma de socializar, lo cual impactará de forma importante nuestro estilo de vida. Seguramente la cifra real de contagiados en el mundo será superior a los 100 millones y el número de fallecidos será un par de millones. Cuando esta situación termine, nos queda por delante el manejo de las complicaciones médicas derivadas del COVID-19, y una destrucción muy importante de la economía que tomará varios años en recuperarse.

No hay duda de que saldremos de esta pandemia, así como lo ha hecho la humanidad a través de la historia. Sin embargo, debemos tener claro que el éxito en este propósito dependerá de nuestro compromiso individual y nuestro comportamiento como sociedad.