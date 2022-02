Vivimos momentos difíciles por los últimos acontecimientos en el mundo que nos hacen reflexionar sobre nuestras posturas frente a la vida. La invasión injustificada de Ucrania por la Rusia de Vladimir Putin y la futura invasión de Taiwán por parte de China, son advertencias claras de tiempos de guerra.

Estas acciones deben ser condenadas vengan de donde vengan. No se entiende la razón de esas ansias de poder y mucho menos de países con territorios gigantescos. Este deseo de anexar cada vez más áreas cuando su extensión es suficientemente vasta, nos recuerda los errores de grandes imperios por su ambición de dominar el mundo. Parece que la humanidad y sus dirigentes no aprendieron de los horrores de las dos guerras mundiales vividas, con más de 70 millones de vidas perdidas y una estela de tristeza y miseria en diferentes países.

Estas decisiones de Rusia no solo llevarán riesgo para Ucrania sino también para muchos lugares en el mundo, donde conflictos crónicos se pueden escalar seguramente en guerras regionales como las que vivimos en el periodo de la Guerra Fría.

En Colombia no escapamos a los horrores. Aquí es por cuenta de los conflictos internos en una guerra fratricida que ha dejado cientos de miles de muertes. En mi caso particular, y como médico que he dedicado toda mi vida a hacer los máximos esfuerzos para salvar vidas en el ejercicio de mi profesión como cirujano cardiovascular y de trasplantes, es imposible entender la mente de seres humanos que ordenan acciones que conllevan a la muerte.

Es triste ver el recrudecimiento de la violencia con acciones asociadas al ELN, disidencias de las FARC y otros grupos narcoterroristas, que generan mucha zozobra en el país en esta etapa preelectoral. Igualmente, es desgarrador ver cómo la inseguridad y la delincuencia común cobra vidas. Hoy Bucaramanga llora y pide justicia por Nickol Valentina, la niña de 15 años a quien le arrebataron la vida por un celular.

Muy complicado este desprecio por la vida, que indiscutiblemente es parte de esta nueva moral en la que el mundo ha entrado en forma de una espiral incomprensible.

Adenda. Considero lamentable la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de ampliar la despenalización del aborto a 24 semanas de embarazo. A esta edad de gestación, vale la pena ilustrar a la sociedad, los bebés son completamente viables y autónomos para sobrevivir. Salida equivocada y simplista, donde el deber ser es la educación sexual a todos los niños y jóvenes, y la promoción masiva de métodos preventivos, incluyendo la píldora del día post.