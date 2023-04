El parque Acualago

Un parque que se inauguró hace ocho años tras una inversión de 30.000 millones de pesos, hoy vuelve a ocupar la primera plana. Desde que Acualago tuvo su cierre definitivo, en marzo de 2020, cada tanto aparecen reportajes sobre su deplorable estado que afecta a la comunidad y a un territorio que durante años fue insignia del área metropolitana de Bucaramanga.

El abandono es tal, que además de la maleza, los zancudos y el agua verdosa, el parque enfrenta a los ladrones que entran con tranquilidad y sin ninguna resistencia para llevarse lo poco que queda de él. Estas son las lamentables consecuencias de una marcada desidia del sector público, que en su momento no cumplió con los acuerdos a los que llegó con el grupo de empresarios que lideró la construcción de este espacio.

Aunque el aislamiento por la pandemia representó un golpe fuerte para Acualago, la crisis venía desde antes. En marzo de 2017, a escasos dos años de funcionamiento, el parque cerró sus puertas por las altas deudas que tenía con los bancos y proveedores, que ascendían a los 19.000 millones de pesos.

Una movida de la Alcaldía de Bucaramanga de entonces permitió que el parque reabriera en abril de ese año para aprovechar la temporada de Semana Santa. Así las cosas, el parque terminó el 2017 con 302.988 visitantes, impulsado principalmente por convenios para que estudiantes de colegios públicos ingresaran gratuitamente.

No obstante, los administradores del parque admitieron que estos convenios no eran suficiente para lograr la sostenibilidad y que las tarifas de taquilla ($5.000 en temporada baja y $10.000 en vacaciones) no eran viables. Así poco a poco fue apagándose este espacio, que nació con 15 atracciones en un terreno de 5,6 hectáreas.

El lote está hoy en manos de la Lotería de Santander, luego de que en 2022 un juzgado fallara a favor de la restitución por falta de pagos en conceptos de arriendo y servicios públicos. Sin embargo, esta entidad no puede por normativa operar estos escenarios y entre las soluciones posibles se había contemplado entregarlo en concesión a un operador o al sector público.

Es importante que se retome esta conversación, más ahora que la Personería de Floridablanca anunció la conformación de una mesa técnica que permita, entre otras cosas, estudiar desde el punto legal las salidas posibles. Se han escuchado propuestas que van desde reabrir Acualago hasta generar un nuevo modelo para crear allí el Parque del Dulce y la Oblea.

Lo primordial será generar en el corto plazo estrategias para acabar el foco de inseguridad en el que se ha convertido este lote, para después devolverle un espacio de ocio a la ciudadanía, como lo tuvo por más de 40 años con el antiguo Parque Recreacional El Lago.