Las manifestaciones de inconformismo social son legítimas como expresión de una sociedad cuando se desarrollan en forma pacífica. Desafortunadamente estas son aprovechadas e infiltradas por grupos anarquistas que no representan ni comparten el sentimiento de desesperanza de gran parte de la población, sino que persiguen sus propios intereses. Cuando se indaga el porqué del descontento genuino, se hace evidente la necesidad de redefinir nuestro modelo económico para dar solución a los problemas sociales graves que tenemos y que nos convierte en uno de los países más desiguales del mundo, producto de un modelo económico neoliberal, palabra que se acuñó en 1938 pero que solo hasta 1972 fue lanzada como una teoría económica por Milton Friedman, profesor de la Universidad de Chicago. Esta teoría promociona el libre mercado como regulador y generador del desarrollo, con la reducción del Estado en sus funciones básicas y la concepción de que la generación de la riqueza generaría una redistribución del ingreso necesario para solucionar los problemas sociales. Estos resultados esperados no se lograron, al contrario se profundizó la desigualdad, el desempleo y la pobreza en los 80, inclusive en países como Estados Unidos y Reino Unido. A América Latina se le recetó el neoliberalismo como modelo económico después del consenso de Washington en el año 90. En Colombia y coincidiendo con la Constitución del 91 durante el mandato de Gaviria, se creó el estado social de derecho generando una enorme necesidad de gasto público para implantarlo. Simultáneamente se efectuó la apertura económica con el modelo neoliberal que generó una bonanza inicial, pero llevó a la quiebra a la industria nacional que no estaba preparada para la competencia generada por importaciones. No hay duda de que este modelo acrecentó la desigualdad y la pobreza al generar riqueza para muy pocos, lo que asociado a la gran corrupción hace inviable nuestro país. Se hace necesario un cambio hacia la economía social de mercado, modelo creado en Europa en la posguerra basado en tres pilares: seguro de desempleo con una política fuerte de generación de trabajo; sistema de salud fuerte estatal o mixto y un proceso de seguridad social con un plan estatal de pensiones. Lo anterior, fortalecido con un modelo educativo que garantice el mejor aprendizaje en conocimiento y comportamiento. Para lograrlo se requiere de la responsabilidad pública en la creación y mantenimiento de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, con una fortaleza en los servicios públicos en cabeza del Estado sin caer en el estatismo empresarial. Casos como el de China, que logró el crecimiento de su economía y generó desarrollo cuando cambió su modelo y promovió la empresa privada, con un manejo muy regulado y un cambio en la carga impositiva para garantizar crecimiento y desarrollo, nos demuestra que es posible.