“Yo creo que no somos así, Colombia no es violencia, Colombia es diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que en el fondo lo sabemos. Incluso las personas que están haciendo las cosas no tan bien en el fondo lo saben (...) Vamos todos juntos a sacar a nuestro país adelante, no le echemos la culpa al uno o al otro, somos un país, me incluyo. Todos tenemos que mejorar y todos podemos aportar. Hagámoslo con paz y hagámoslo con amor y empecemos por nosotros mismos”.

Estas son algunas de las declaraciones del gran campeón Egan Bernal, quien con tan solo 24 años ya es ganador del Tour de Francia y del Giro de Italia, triunfo que acaba de conquistar. Esta figura del deporte ha demostrado gran liderazgo, una enorme capacidad deportiva y ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país.

Como lo menciona, esta Colombia polarizada y de odio no es la nuestra. La solución al momento actual está en manos de todos los colombianos. Como en el conocido juego de la pirinola debemos apostarle al “todos ponen”. El Gobierno debe desplegar un esfuerzo extraordinario por un menor gasto vía ahorro, evitando el despilfarro y con una lucha frontal contra la corrupción para generar riqueza en el país. Por fortuna, el nuevo ministro de Hacienda ha dicho públicamente que la nueva reforma tributaria no debe tocar el IVA, como tampoco gravar a la clase media ni a los pobres. Este es el deber ser.

Los empresarios deben ser productivos y eficientes para generar empleos y bienestar para sus empleados. Los maestros y Fecode deben hacer los mayores esfuerzos por mejorar la capacidad de enseñar. No tiene explicación cómo Fecode por un lado se niega a retomar la presencialidad en las clases argumentando el riesgo por el COVID-19, pero por otro lado, y de forma claramente incongruente, promueve las marchas y las protestas, conociendo su impacto en el aumento exponencial de contagiados y fallecidos.

Los estudiantes deben centrarse en ayudar a construir, como única forma válida para lograr un futuro exitoso para el país. Al Congreso, como gran ausente de la crisis actual, le corresponde generar las necesarias leyes anticorrupción y de reforma a la justicia. Por último, la rama judicial tiene la gran responsabilidad con el país de impartir justicia en forma objetiva e imparcial, solucionando los problemas de ineficiencia y corrupción que la han caracterizado durante las últimas décadas.

Quienes han estado promoviendo el paro serán recordados a través de la historia por haber ocasionado 20.000 muertes adicionales a las proyectadas por la pandemia. En medio de toda esta crisis, Egan nos regala un momento de felicidad y nos hace un llamado a la unión. ¡Gracias, Egan!