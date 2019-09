Hoy me voy a referir a la masiva migración de más de 4 millones de seres humanos de nuestra hermana República de Venezuela, que por desgracia han tenido que dejar su patria a causa de los horrores cometidos por el gobierno bolivariano de Venezuela y el desastre en la conducción del país con el empobrecimiento de la población. Los indicadores reflejan que la pobreza está por encima del 70%, según los últimos informes económicos por el fracaso de la Revolución Bolivariana y sus políticas equivocadas y la gran corrupción que han producido la mayor pérdida de valor de sociedad alguna no solo en América Latina, obligando a sus habitantes a salir por falta total de oportunidades, inseguridad, pobreza. Para Colombia no es solo cuestión de solidaridad con los vecinos. Recordemos que hace cinco décadas más de 500 mil colombianos migraron a Venezuela, donde buscaron y encontraron en ese momento un mejor futuro. Encontraron trabajo, educaron a sus familias y echaron raíces. Hoy debemos ver como una oportunidad esta migración básicamente de jóvenes, la gran mayoría con formación profesional. Lo anterior teniendo en cuenta que la pirámide poblacional en Colombia muestra una importante disminución de jóvenes que en el futuro a mediano plazo no van a generar la fuerza laboral necesaria para el crecimiento económico del país e incapaz de generar los aportes suficientes para sostener a los jubilados. Como ejemplos del beneficio de la migración podemos observar que sin ellos no se había podido recoger las tres últimas cosechas cafeteras, el aporte recibido de parte de cientos de médicos con excelente formación que hoy día a día cuidan a nuestros pacientes con lujo de detalles, el aporte en la industria petrolera es incuestionable y muchos otros sectores de la economía donde han participado.

Diversos estudios demuestran los beneficios que representa que las naciones reciban migrantes de alta o baja cualificación. En 2006 la población migrante de EE.UU. estuvo detrás de las creación del 25% de las compañías de alta tecnología con ventas superiores al millón de dólares. La migración genera incentivos para la competencia, se crean nuevos mercados para diferentes productos a partir de la demanda generada por los migrantes. El país debe hacer un gran esfuerzo para incorporarlos rápidamente a la fuerza laboral, seguridad social y todas las garantías sociales. No hay duda que aunque hoy se perciba por algunos sectores de la sociedad como un problema por el aumento del gasto para el país, a mediano y largo plazo la migración que hoy vivimos representa una gran oportunidad.