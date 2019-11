No es válido incendiar el país

Ya ha transcurrido más de una semana del inicio de las marchas contra el Gobierno, situación similar a la primavera Árabe ocurrida hace 10 años en el Medio Oriente. Es claro que el objetivo de estas manifestaciones es cambiar al gobierno y al modelo económico establecido. Este proceso inició al día siguiente de las elecciones Presidenciales, cuando el candidato perdedor prometió incendiar a Colombia, propósito que está logrando. En las redes sociales existe suficiente información relacionada con la estrategia elaborada en el Foro de Sao Paulo para implementar el socialismo del Siglo XXI en América Latina, que coincide con lo que está sucediendo en Colombia y en nuestros países vecinos. Lo anterior no quiere decir que todos los que protestan sean de izquierda, anarquistas o formen parte de esta estrategia. Hay una gran inconformidad especialmente en los jóvenes y en los ocho millones de personas que no votaron por el presidente Duque, porque no comulgan con sus propuestas. Debemos respetar la democracia, no es válido que quien pierde incendie al país. Se ha logrado en este gobierno un crecimiento superior al 3,5% del PIB, excepcional por lo menos en nuestro continente. Hay una reactivación evidente de la economía en los diferentes sectores y una importante inversión extranjera. Se ha hecho un enorme esfuerzo en solucionar los problemas del sector de la salud en camino de lograrlo. Los compromisos hechos durante la campaña y los adquiridos durante este primer año en materia de educación se han cumplido. Hoy tenemos el mayor presupuesto en educación en la historia lo cual ha sido ratificado por los rectores de las universidades públicas. Se requiere un mejor desempeño de las instituciones de educación superior para doblar los cupos y generar más oportunidades de acceso gratuito a jóvenes de estratos 1,2 y 3. Es fundamental el compromiso de Fecode con el país permitiendo la implementación de estrategias de mejora del sector docente y no solo buscando reivindicaciones laborales y sus planes anárquicos desestabilizadores. Las especulaciones sobre la reforma laboral y pensional que hasta ahora no existen ya fueron desmentidas por el propio presidente. Es muy difícil el trámite de cualquier proyecto de ley en beneficio del país. A pesar de que la ley anticorrupción se presentó por el gobierno con mensaje de urgencia, el Congreso y la clase política no quisieron aprobarla. Esto demuestra que están de espaldas al país y su afán por proteger sus propios intereses y negocios