Parafraseando al ex- presidente de Francia Jacques Chirac con su célebre frase una Francia para todos, ahora que estamos en plena campaña electoral para elegir al alcalde de Bucaramanga y las ciudades del área metropolitana es importante tener algunas ideas claras en el momento de elegir para el próximo cuatrienio.

No hay duda que debemos preservar lo ganado con la actual administración de Bucaramanga en relación a la separación dañina de la co administración de los concejales en la Alcaldía que es el motor de la corrupción. Esto es un gran avance logrado que no podemos retroceder, por lo cual debemos elegir el próximo consejo con nuevos ediles desprovistos de las viejas mañas debe dedicarse a estudiar y a aprobar juiciosamente los proyectos que presente la administración y a realizar el control político a su gestión. Esto quiere decir vigilar que se cumplan sus propuestas de campaña con trasparencia y eficiencia haciendo que cada centavo de los impuestos sean invertidos de la mejor forma en beneficio de la ciudad y sus habitantes.

Desafortunadamente no hemos oído propuestas en relación a construir la ciudad región, no hay duda que hoy tenemos una conurbación de los cuatro municipios del área metropolitana y es imperativo crear el distrito metropolitano donde se puedan enfrentar problemas comunes que permita buscar soluciones al tema vial, la seguridad, manejo de los residuos sólidos y aguas servidas, planeación urbana, generación de empleo promoviendo y facilitando nuevos emprendimientos empresariales que perduren.

Una Bucaramanga para todos que sea incluyente, motivo de orgullo para quienes vivimos en ella, que solucione progresivamente los problemas sociales que tenemos, que haga honor a su apelativo de ciudad bonita, limpia, atractiva, con un ornato extraordinario para que los habitantes se sientan tan felices, que despierte ese sentido de pertenencia por lo público, justa, que continúe invirtiendo en las zonas menos desarrolladas, donde los colegios públicos sean bilingües con jornada única y formación tecnológica que le brinde las mejores oportunidad a sus estudiantes, que continúe con la construcción y adecuación de los centros de salud, el plan de las ciclo-rutas como medio alternativo de transporte, la peatonalización de ciertas áreas de la ciudad como el centro para el disfrute de la ciudadanía, donde espacios como la plaza de San Mateo al igual que el Teatro Santander sea restaurada y se conviertan en verdaderos activos sociales de la ciudad y de transformación urbana.

No podemos dar marcha atrás con lo ganado, debemos continuar con la trasparencia en la contratación una ciudad para todos no para un pequeño grupo de personas que se adueñen de la contratación , que mire al menos 50 años adelante, justa con el presente pero generosa con el futuro y donde todo podamos decir aquí estoy y aquí me quedo.