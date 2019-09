Nuestra región en las últimas dos décadas tuvo un desempeño extraordinario en lo económico y social. Hasta hace tres años, los indicadores macroeconómicos del área metropolitana y de la región habían mejorado con disminución de la pobreza extrema a 1,8%, la pobreza al 8%, el desempleo a cifras cercanas al 8%, una tasa de homicidios inferior al 12 por 100 mil habitantes y con el mejor ingreso per cápita del país comparado con el de Bogotá, mostrando un desempeño superior al resto de las regiones del país. Sin embargo el colapso de los precios del petróleo de 2014 mostró debilidad de la economía y la dependencia del sector de petróleo y gas, con un gran impacto en diferentes sectores, especialmente el de la construcción, que básicamente está paralizada, la salud en cuidados intensivos, con cerca del 50% de la población afiliada a EPS que no tienen red hospitalaria contratada y por lo tanto no le prestan servicios a sus afiliados, la red pública colapsada y atrapada por la politiquería y, en palabras recientes del Viceministro de Salud, tenemos el peor servicio de salud del país. Los problemas de gobernanza y trasparencia en el sector público, en informaciones recientes aparecemos como la región con más denuncias y condenas de corrupción en Colombia; parece que se nos agotó la gasolina de la prosperidad.

Debemos hacer cambios profundos y rápidos para modificar esta realidad. Estamos ad-portas de las elecciones de mandatarios departamentales y municipales, es la gran oportunidad que tenemos de elegir los mejores gobernantes para los próximos cuatro años, con liderazgo, capacidad ejecutoria con trasparencia y de convocatoria a todos sus ciudadanos en pro del bien común donde el diálogo publico-privado sea transformador. Aplaudo el interés por revivir Prosantander, para que sea el interlocutor del sector empresarial comprometido con esta transformación regional, en permanente trabajo mancomunado con todos los actores con visión y liderazgo de futuro junto con la CCB en su principal función de agencia de desarrollo regional, que permita que recobremos la senda de crecimiento económico y social con generación de valor a la sociedad lo cual depende de los santandereanos.

Mil felicitaciones a Vanguardia por la celebración de los primeros 100 años, no solo han sido el medio informativo más importante sino el faro ético y moral de nuestra sociedad. A la familia Galvis mis respeto y aprecio por su tenacidad y pujanza, son muy pocas las empresas exitosas que logran celebrar el siglo de existencia. Por último expresar mis agradecimientos eternos por haberme escogido como uno de las personas destacada en este siglo.