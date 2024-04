Opinión de Víctor Solano Franco.

En Santander, una tierra en la que presuntamente vivimos enfrentados y las metas individuales están por encima de lo colectivo, hoy hay una frase que se repite en redes sociales y ha pasado a las calles, a los cafés: “Soñemos juntos”, un hashtag que el Atlético Bucaramanga (AB) ha acuñado y los que aman a su equipo se lo han tatuado en la piel de la ilusión.

El pasado sábado en la medianía de la tarde, las gradas del Alfonso López ya estaban casi llenas faltando tres horas para el inicio del partido. Allí estaban los hinchas de siempre, los ocasionales y hasta los conversos de otros equipos que ven a ‘los leopardos’ con posibilidades de alcanzar su primera estrella.

Lo que se vivió este sábado en el Alfonso López ya lo habíamos vivido en otros años como en el 75 con la banda de ‘Papo’ Flórez y Vilarete; luego Miguel Osvaldo ‘El Negro’ González en los ochenta; el combo del ‘Misil’ Restrepo en el 97 y hasta esa tromba magnífica de 2018 con Sherman que casi nos da título. Sin embargo, la atmósfera de 2024 se respira distinta.

La Fortaleza Leoparda volvió a colmar ‘la popular’ con sus arengas que intimidan al rival, y en paralelo, las familias empezaron a asistir masivamente a Occidental y a Oriental. Una mancha amarilla se desplaza por la ciudad cada fin de semana hacia San Alonso como un organismo vivo; se mueve rápido, con fe, y a ritmo de las cumbias de Javier Martínez.

Aunque desteñidas por el sol y los años, las camisetas de todas las temporadas aparecen en las tribunas. Hay un “este año sí” que se repite como mantra en los pasos apurados hacia las entradas, pero también en los puestos de comidas rápidas y las ventas de banderas.

Si hay un hincha de fidelidad blindada en el fútbol colombiano es éste. Es fácil seguir a los que ganan, pero ¿qué hace que alguien pueda ser hincha del único histórico que no ha obtenido un título de Liga? No me queda más que pensar que el sentido de pertenencia, alimentado por ese sentimiento que los feligreses de la pelota llaman “aguante”. Al momento de escribir esta historia, el AB es, con una modesta nómina, la revelación del campeonato y tiene un invicto histórico en sus 78 años de existencia.

“¿Este año sí?” No lo sé, pero como todos en esta especie de religión que es ser hincha del Bucaramanga, nos aferramos con fe a poder coserle una estrella a cada trapo que tiene el escudo del AB, esa fe que renace desde las cenizas de la frustración. Es el AB Fénix… #SoñemosJuntos.

Por Víctor Solano Franco - Consultor en Comunicación y reputación

En X: @Solano