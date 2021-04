Lo estamos viviendo. Sí, hace un año estábamos diciendo lo mismo que ahora las autoridades repiten insistentemente: Si no contenemos la pandemia, la capacidad instalada de la infraestructura de salud no dará abasto para recibir a una gran cantidad de pacientes de covid-19 de manera simultánea.

A estas alturas, un año después y con un crecimiento exponencial de la infraestructura de unidades de cuidados intensivos en todo el país, la indisciplina de las personas, en combinación con otros factores, está haciendo que los médicos tengan qué decidir qué pacientes ingresan a una UCI y cuáles deberán someterse a su suerte con un tipo de cuidados más limitados.

Con un nivel de saturación que en las principales ciudades alcanza rangos entre 80 y 87 por ciento, las UCI están acercándose a su tope de atención y sin embargo seguimos viendo en los medios de comunicación cómo las autoridades de Policía tienen que entrar a allanar fiestas clandestinas, eventos de marcas y reuniones con amigos que muchas veces superan las 90 personas en un recinto cerrado sin usar tapabocas ni distanciamiento social.

Aquí es clave que la información sea el combustible para nuestras decisiones. Y esto hay que verlo en dos dimensiones: Las autoridades capturando datos masivamente de diversas fuentes, analizándolos con inteligencia artificial y tomando decisiones basadas en conocimiento para hacer predicciones de tendencias y así contener el progreso de la pandemia; y por el otro lado, nosotros los ciudadanos, informándonos con criterio, vacunándonos oportunamente en las etapas que nos corresponda y sin contribuir a la divulgación de noticias falsas.

Es increíble que a estas alturas todavía haya tantísimas personas, que pudiendo hacerlo, aún no se hayan vacunado, y no por falta de acceso, sino porque le han creído más a rumores compartidos por plataformas y redes sociales. Si usted no quiere vacunarse, o no cree en el virus, está en su derecho, pero hágalo aislado y sin contaminar a los demás con el virus o con su desinformación.

Este tercer pico de la pandemia está más fuerte y tristemente pienso que no aprendimos tanto como creíamos que debíamos hacerlo. Estamos empeñados como especie en autodestruirnos.