Repensarnos continuamente nos deja un paso más adelante a la hora de innovar; e innovar es una tarea fundamental para afrontar no solo el futuro, sino el presente mismo que cada día se nos presenta más vertiginoso.

Las regiones, a su vez, tienen el desafío de innovar de manera permanente para no convertirse en islas. En países tan centralizados como el nuestro donde solemos creer que no hay desarrollo si no se habita en ciudades de más de un millón de habitantes, las regiones tienen que imponer su propia agenda para no pasar inadvertidas.

La política es uno de los escenarios que más requiere oxigenarse de buenas prácticas desde la ética y desde la comunicación. Las tecnologías pueden servir no solo para hacer campañas a la moda, sino para restar intermediaciones y para retroalimentar con necesidades a los planes de gobierno.

Muy interesante lo que viene del 29 al 31 de agosto en Barichara donde se celebrará por sexta ocasión el Innovtour, un evento en el que ciertos cerebros de Colombia y el mundo se encuentran para hablar de innovación en el turismo. En este año en particular, el tema es gobernanza, y de cara a las próximas elecciones, van a estar presentes los candidatos a la Gobernación de Santander en un foro especializado, así como candidatos a las otras corporaciones públicas de muchos de los municipios.

De igual manera van a estar presentes personajes como Juan Pablo Rocha, que orquestó la campaña para la segunda vuelta presidencial de Juan Manuel Santos, y Denise Danielle Bourne que dirigió la estrategia de contenidos digitales de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. No deja de ser atractiva tampoco la presencia de Rodolfo Hernández, el polémico alcalde de Bucaramanga en una de las ‘tertulias coprológicas’, los espacios que vienen desarrollándose desde hace unos años para hacer lo que su nombre dice...

Así pues, celebro que en las regiones se realicen este tipo de eventos porque introducen el poder democratizante de la tecnología al servicio de la innovación y, por ende, de la sociedad.