No es lo mismo legitimidad que legalidad. La mayoría de los gobiernos juega a verse legal, pero eso no basta. La legalidad no siempre está arropada por la legitimidad. Cuando un gobernante, motivado por quién sabe qué, hace acciones indebidas puede que lo haga en el filo de la navaja de la legalidad, pero no siempre es legítimo. Por ejemplo, cuando se comprometen vigencias futuras en contratos no muy claros sin tener en cuenta a la comunidad, dejan sin margen de maniobra a próximos mandatarios y la ciudadanía queda con la promesa de obras que no necesariamente son las que se necesitan.

Muchos gobernantes del orden local, departamental y nacional pierden legitimidad cuando se desvanece la credibilidad y no hay un verdadero trabajo por el territorio. Cuando hay propuestas que no benefician a la comunidad, sino que obedecen a alimentar las arcas de los corruptos, el pueblo, que no es tonto, desestima toda posible traza de legitimidad.

Cuando un mandatario es legítimo tiene que invertir menos esfuerzos para convencer a la comunidad del beneficio de sus propuestas porque se combina el sentido de pertinencia con el manejo eficiente y transparente de los recursos, y en este punto de la transparencia es cuando resulta más importante que todos los gobiernos de cualquier orden territorial dispongan de la mayor cantidad de mecanismos de rendición de cuentas.

Es clave que la información que manejen sean datos abiertos para que cualquier ciudadano, organización de veeduría e inclusive los mismos órganos de control puedan entrar a revisar la gestión sin tener que pasar por derechos de petición que son burlados con muchísima frecuencia. Existen las tecnologías como blockchain y otras para que los gobiernos puedan disponer de sus datos abiertamente. Es increíble que los presupuestos sigan siendo misterios para la comunidad.

Los próximos gobiernos y con ello me refiero no solamente al Nacional sino a los que se decidirán en las elecciones regionales deben tener en cuenta este tipo de aproximación mucho más franca y directa con los ciudadanos.

Los alcaldes y gobernadores son servidores públicos y están a nuestro servicio, la relación no es al revés.