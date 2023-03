Mujeres, equidad y tecnología

Los 8 de marzo solemos ‘felicitar’ a las mujeres. En las oficinas les regalan una rosa, almuerzo y serenata de mariachis. Sin embargo, muchas veces las inequidades continúan y sin que los hombres hagamos mucho por remediarlo.

Para empezar, recordemos que el Día Internacional de la Mujer NO se celebra, se ‘conmemora’, ya que esta fecha nace de eventos muy violentos contra las mujeres. El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, en Nueva York. Ese día fallecieron 123 mujeres y 23 hombres por no poder salir del edificio.

Por esta razón tengamos presente que este día busca, fundamentalmente, reivindicar los derechos de las mujeres en nuestra sociedad y más en nuestra cultura santandereana donde históricamente hemos sido muy machistas.

Como lo he señalado antes, necesitamos que las posibilidades de acceder a formación en disciplinas relacionadas con la innovación sean realmente asequibles y desde muy temprana edad para formar vocaciones.

Ahí es cuando pienso que herramientas como las TIC deben servirnos, también, para cerrar brechas de género en formación, así como al momento de participar en la toma de decisiones.

Por supuesto, los entornos digitales también se han convertido en escenarios para las violencias contra las mujeres, principalmente a través de chantajes, ciberacoso y discursos de odio. A los hombres nos corresponde acompañarlas en la batalla de la equidad, lo cual no solo debe competer a los movimientos feministas sino a los seres humanos.

Nos falta mucho para lograr condiciones de equidad que no solo consistan en asignar unas cuotas en la repartición de puestos de trabajo, sino que con justicia accedan a posiciones de liderazgo. Me gusta mucho la tendencia de algunas empresas se solicitar los llamados ‘currículums ciegos’, es decir, que los reclutadores evalúen hojas de vida en las que no haya ningún dato acerca del género de la persona que aspira, solo su experiencia y competencias. Eso realmente ayuda en la idea de evitar sesgos y propender por una equidad inteligente.

Un abrazo enorme a todas las mujeres y un agradecimiento a los hombres que han entendido que las mujeres deben ser tratadas con respeto y ser valoradas no sólo por su belleza, sino por sus ideas, su inteligencia, libertad, valores, coraje, creencias, sueños, iniciativas, emprendimientos; por sus fortalezas y también sus fragilidades, pero sobre todo, por sus decisiones.