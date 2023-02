Hay profesiones que salvan vidas como las de los médicos, los bomberos y los policías; hay oficios que pueden salvar sociedades, como las de los periodistas. El periodismo, un oficio de artesanía de la palabra, dependiendo de su ética y disciplina, puede condenar o salvar a una comunidad.

Ayer se celebró el Día del Periodista en Colombia. No sé si sea una fecha para celebrar, pero si para reflexionar con autocrítica.

El periodista tiene el oficio de ser historiador en tiempo real para que algo quede en el futuro. Pero ese futuro que parece llamarnos con tentaciones tecnológicas a veces nos lleva a engolosinamos con los artefactos y a olvidarnos de los mensajes.

Nos fascinan las audiencias cuantificables, pero olvidamos la incertidumbre de los rostros de la gente. Lo medimos todo, pero meditamos muy poco; nos piden volvernos transmediales, pero se nos escapa la filigrana de la ortografía o la belleza de una figura retórica que pinte una imagen verosímil en la mente de las personas.

Nos hiperespecializamos pero vemos con desdén el cultivo de la cultura general. Nos encanta la inmediatez y sin embargo enredamos a los lectores en los laberintos de los titulares llamativos pero vacíos para estimular el clic y sumar visitas.

¿Hacemos del periodismo, un oficio ‘trans’? Me duele decir que muchos de nosotros somos TRANSables porque vendemos la ilusión de la neutralidad y la veracidad por unas monedas.

Sin embargo, somos TRANSversales a todas las disciplinas y campos del conocimiento porque sin comunicación no estaría el pegamento de la vida; somos trans porque se nos exige ser TRANSmediales, abordar cualquier dispositivo, plataforma, formato y narrativa ¿Lo hacemos bien? Esa es una historia aparte.

Debemos ser TRANSparentes en nuestras intenciones, sin agendas ocultas, sin más zonas grises que las canas que vayan apareciendo en el ejercicio de nuestras tensiones y ansiedades. Cuando nuestra tarea es TRANSlúcida pasa la luz, pero no pasa el sentido y nuestra comunicación no es nítida. Por eso tenemos que TRANSformarnos permanentemente para ofrecer a la gente un periodismo de servicio y no un periodismo servil.

Debemos TRANSitar por la ruta de la verdad, por la de los genuinos intereses de la gente, lo que no significa vulnerar su inteligencia con contenidos superficiales para las masas. Por el contrario debemos TRANSgredir los poderes para detonar el valor del periodismo y hacer valer su jerarquía a la hora de garantizar derechos.