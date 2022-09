El servicio público es servir al público. Quienes lleguen al poder deben desvestirse de todo tipo de arrogancia, lo que debe predominar es la vocación de servicio, que viene con el encargo de rendir cuentas y, por supuesto, someterse a las preguntas que tenemos los ciudadanos.

Hace unos días, Claudia Porras, la alcaldesa de Socorro, envió una carta de 35 páginas... para solicitarle al director de este medio la rectificación de mi columna ‘¿Embolatarán el hotel Tamacara?’ en la que advierto que el Concejo municipal regalaría los dos predios del municipio. Finalmente lo hicieron.

En la misma carta busca evadir el problema real con la idea de que el ‘Hotel Tamacara’ (como razón social no le pertenece al municipio, sino a nombre de un tercero) y que la palabra “embolatar” que usé en mi titular, según la RAE, significa “engañar con mentiras o falsas promesas – enredar, enmarañar...”. Así las cosas, procedo a rectificar: He debido tal vez decir “enredar” porque en la página 166 del Plan de Desarrollo que fue aprobado dice que “se adelantará una alianza público privada para alcanzar el 100% de la funcionalidad del hotel Tamacara”, acción contraria al regalo que hicieron. Ahí si le pareció bien llamar ‘Hotel Tamacara’ al par de predios. Curioso...

Quizá fui impreciso al decir que uno de los predios estaba “en arriendo” a la Fiscalía. Para sorpresa de muchos, con la carta nos enteramos que el municipio no recibe recursos por arrendamiento a esa institución. Así que ‘rectificaré’: Debí ser más agudo en mis sospechas y advertir que el problema era más grave de lo que pensábamos.

La mandataria es reiterativa en su carta al decir que la escribí con “la única intención de hacer daño”. Al parecer tiene en su mente la idea de que no puede recibir inquietudes y mucho menos, críticas, de los ciudadanos y la prensa.

No me callarán si veo que hay preguntas para hacer. Sería inmoral callarse. Ratifico que rectifico entonces mi proceder: debo sospechar más porque siempre hay alguien interesado en esconder más. El periodismo no puede renunciar a estimular en los ciudadanos el cuidado de lo público. ¡Seguiremos!