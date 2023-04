No hay forma de entender el desarrollo futuro de las ciudades y sus territorios conexos sin entrar en el concepto de ‘territorios inteligentes’. ¿Cómo podría ser posible que una región pueda seguir avanzando sin crear o consolidar ecosistemas digitales para la interacción con los ciudadanos, para la interoperabilidad de sus sistemas de información y hasta para la rendición de cuentas?

Según el Índice de Ciudades y Territorios Inteligentes 2022, elaborado por (MinTIC), Medellín, Ibagué y Bucaramanga se encuentran en los primeros tres puestos de 38, en el modelo de medición de madurez de ciudades y territorios inteligentes. Esta herramienta permite a los entes territoriales identificar la situación actual del país y crear fuentes de información (datos) para orientar los esfuerzos de los gobiernos locales hacia el mejoramiento de la calidad de vida.

Medellín, por ejemplo, es una ciudad que cuenta con conectividad gratuita en las estaciones de la Línea A y B del Metro y que día a día genera más de 80.000 conexiones gratuitas, según César Lafaurie, de C&W Networks. Esto permite a los ciudadanos conectarse con la oferta de servicios locales y con el mundo.

Ahora bien, los territorios inteligentes tienen unos retos que son imprescindibles de allanar como la conectividad, la cual es la base de todo, pues sin una buena conexión a internet, los territorios inteligentes no serían posibles. Esta contribuye a cerrar las brechas sociales y fomenta estrategias que favorecen los servicios urbanos que ofrecen los gobiernos locales. Allí, la fibra óptica es el medio más rápido y confiable para transmitir grandes cantidades de datos y también juega un papel fundamental en la innovación y el desarrollo de los territorios inteligentes.

Otro reto a considerar es la integración en un ecosistema de servicios. Es indispensable que las tecnologías y soluciones usadas en un territorio inteligente sean interoperables, lo que significa que puedan trabajar enlazadas y compartir datos. No debería importar que haya diferentes proveedores de tecnología. Imaginemos por un momento, los distintos sistemas de información de alumbrado público, videovigilancia para la seguridad, sensores de tráfico...

No es posible pensar en territorios inteligentes si éstos no se conciben para garantizar la inclusión y la equidad. Toda solución tecnológica debe ser asequible para todos los habitantes, independientemente de su nivel socioeconómico, su edad, o cualquier otra condición. Para ello es clave la participación ciudadana en la definición de las necesidades de la población. Un territorio inteligente no decide su destino desde la caprichosa voluntad de un burócrata cómodamente sentado en un despacho público de la Capital.

Cuando se construye un territorio inteligente es más fácil la toma de decisiones y la oferta pública para mejorar condiciones de equidad en el campo ambiental; en el acceso a salud, educación, movilidad, fuentes de sostenimiento y recreación, entre otros.

Y finalmente, es fundamental la inversión financiera en tecnologías. La implementación adecuada de avanzadas tecnologías en un territorio inteligente requiere una inversión financiera significativa. Los gobiernos locales y el sector privado deben estar dispuestos a invertir en tecnologías e infraestructuras que permitan optimizar el funcionamiento del territorio.

Cuando se tiene un territorio inteligente se debe perseguir con obsesión que mejoren sus indicadores de gestión con el objetivo de llevar a sus comunidades a una verdadera transformación digital.

De cara a las próximas elecciones territoriales necesitamos nuevos gobernantes que entiendan esto, que encaren en sus planes de desarrollo la construcción de condiciones que lleven a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y sin excluir la ruralidad. Eso es lo que permitirá un verdadero desarrollo económico y social.

