Estamos a pocas horas de las próximas elecciones para consultas internas y Congreso de la República, es la feria de los millones, del derroche y de alertas tempranas de presuntas corrupciones ¿Es necesario gastar tanto? ¿Qué espera un candidato cuando invierte tanto?

Siempre me ha parecido que son tan excesivos los gastos de campaña que ya rayan en la corrupción. Siempre, también, me despiertan sospecha los candidatos que gastan tantísimo dinero en sus campañas porque inevitablemente entro a pensar que van a querer recuperar su dinero y el de los donantes durante el ejercicio de su cargo, y a buscar utilidades como si se tratara de un emprendimiento del que hay que exprimir hasta el fondo para obtener ganancias. El Estado no puede ser la vaca más ordeñada.

En estos días he salido mucho por las calles y las carreteras de Santander (Vía nacional y vías secundarias) y me ha llamado poderosamente la atención la presencia de una cantidad desbordada de publicidad exterior expresada en vallas, pasacalles y pendones.

Lo que vi es que hay candidatos que literalmente tienen inundadas las vías con su imagen. Pero quise confrontar mi percepción con información factual y allí es donde entró la tecnología. Usé la plataforma de Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral, con el auspicio y apoyo de organizaciones como la Registraduría Nacional, Transparencia por Colombia, ONU Mujeres y USAID, la agencia de cooperación internacional de Estados Unidos, entre otras. En esa plataforma, los candidatos están obligados a reportar con total transparencia y veracidad, el presupuesto de sus campañas, incluyendo cuánto reciben, cuánto gastan y en qué lo hacen.

Pues bien, comencé a revisar la información reportada y firmada por la gerencia de la campaña del candidato Miguel Angel Pinto, que aspira al Senado por el Partido Liberal. El candidato reporta un total de 366’542.000 como gastos de campaña, de los cuales 271’835.000 pesos en propaganda electoral. Un presupuesto enorme que distribuye su torta de inversión en cuñas radiales, comerciales de televisión, producción de materiales y vallas en diferentes lugares de Santander y Cundinamarca.

Otro candidato que se ve mucho en las carreteras es Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático que quiere repetir. Su hermano José Julián, gerente de la campaña, afirma y firma que el costo total de la campaña es de 61’211.000, de los cuales 42’367.000 se han ido en propaganda electoral. La verdad es que parece muchísimo menos lo que hay en las vías.

La aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, Johanna González, tiene adornada con sus lindos ojos verdes toda la vía nacional de Barbosa a Bucaramanga. Su campaña certifica 93’198.000 en gastos totales y 54 millones en propaganda. También, dado lo que suele costar una valla que por promedio tiene un costo en el mercado de aproximadamente tres millones de pesos, parecería que se le hubiesen ‘olvidado’ reportar varias vallas...

Pero dentro de los casos más sospechosos está el del ex alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla. El aspirante a la Cámara reporta un total de gastos por 120’835.000 y solo 22’800.000 pesos en vallas publicitarias. ¿En serio? Eso alcanzaría solo como para 8 vallas y la cara de Mantilla es más constante en las muchísimas vallas que el paisaje del Cañón del Chicamocha...

En la orilla de la burla está el reporte del aspirante Luis Eduardo Díaz Mateus quien tiene inundadas las vías con su publicidad, pero dice que solamente ha gastado 900.000 en propaganda electoral... ¿Algo que agregar?

Y en el top 1 del descaro en los reportes está José Alfredo Marín, aspirante al Senado. El candidato del Partido Conservador asegura que solo ha gastado 117’360.000; de los cuales 54 millones han sido para propaganda y lean esto: Cero pesos en vallas publicitarias. Increíble

Me faltó agregar que Marín y Díaz Mateus comparten muchísimas vallas en las carreteras, pero éstas no aparecen reportadas en los documentos públicos de ninguna de las dos campañas.

¿Les pasa lo mismo que a mí o soy demasiado desconfiado por creer que no solo invertir mucho dinero en propaganda ya es sospechoso, sino que invertirlo y no reportarlo como se debe es aún peor?

Por esta razón les imploro que venzamos las maquinarias en las urnas. Si quieren, acepten sus regalos (lo que no debería ocurrir porque lo importante son las propuestas), porque son pagados con nuestro dinero, pero no votemos por ellos. Al corrupto hay que traicionarlo en las urnas.