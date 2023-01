Nunca podrá ser preciso predecir qué va a ocurrir en términos de tecnologías porque este mundo avanza tan rápidamente que lo que es novedoso hoy comienza el inevitable camino de la obsolescencia en muy poco tiempo. No obstante si se va estudiando lo que hoy es tema de investigaciones no resulta descabellado suponer desarrollos prometedores. Además, es divertido y por eso me animo a hacerlo.

Aunque este año no asistí al CES 2023, la feria más grande de tecnología en el mundo y que se realiza en Las Vegas, al revisar el estado del arte, no me extrañaría que se hable de algunas tendencias en tecnología que se esperaría que se desarrollen en los próximos años.

Nube: Se espera que el uso de la nube continúe creciendo, ya que ofrece una mayor eficiencia y flexibilidad para almacenar y procesar datos. Esto va a ser clave porque cada vez aumenta más la necesidad de datos almacenados por usuarios en todo el planeta.

Internet de las cosas: La conectividad de objetos cotidianos a Internet va a aumentar y por ello no será raro que cada vez más hogares tengan conectados a sus móviles, la nevera, las cámaras de seguridad y otros electrodomésticos.

Inteligencia artificial: Se espera que la inteligencia artificial siga avanzando y se emplee en una amplia variedad de aplicaciones en medio ambiente, salud, servicio al cliente y generación de contenidos, entre otros.

Metaverso: con tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual se va a servir mucho a sectores como educación, salud y turismo. Mas empresas en Colombia van a experimentar aquí para atender a sus clientes en estos entornos.

5G: La tecnología móvil de quinta generación (5G) se está implementando en todo el mundo y se espera que proporcione velocidades más rápidas y mejores conexiones; esperamos que en Colombia esto se implemente de una vez por todas.

Seguridad informática: Evidentemente, a medida que aumenta el uso de la tecnología, también lo hace la necesidad de protegerla de ciberataques. Se espera que la seguridad digital siga siendo una prioridad en los próximos años.

En resumen, lo que se viene es emocionante pero el desafío más grande es que tengamos conciencia de que las tecnologías no son fines en sí mismas, sino instrumentos para alcanzar niveles de bienestar.