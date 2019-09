$!Los chats de Luis Carlos

A Luis Carlos Hernández, el hijo del exalcalde Rodolfo Hernández, no solo le interesaba el negocio de las basuras. Por las conversaciones con el contratista Luis Andelfo Trujillo, también habría tenido un interés en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

A finales del 2016, de acuerdo con chats de WhatsApp, ambos dialogaron sobre la posibilidad de que el AMB acudiera al banco Helvetia para negociar su deuda. Trujillo le comentó que dicha entidad podía reducir los intereses que pagaba el Acueducto con otros bancos. “Desde la reunión con su papá hemos venido trabajando en el tema. Dígale a su papá que para más seguridad puede enviar a quien quiera a la oficina principal en Argentina o Nueva York o Hong Kong”, le dijo Trujillo a Hernández.

Luis Carlos preguntó: “Y de que se haga con ellos, qué hay ahí para nosotros???” Trujillo respondió: “El 2% sobre lo que se preste. Ahora necesitan 70 millones de usd”.

Luis Carlos habló del tema con su papá y se lo contó a Trujillo. Días previos a una reunión entre delegados de Helvetia con el Acueducto, Luis Carlos le hizo una solicitud a Trujillo: “Debería pedir usted un documento firmado antes de esa reunión. Ellos no pierden nada. Y nosotros sí nos aseguramos”.

Transcribo, de manera literal, algunos apartes de la conversación:

Luis Carlos Hernández: Lucho veo que el tema aun con demora pueda materializarse. Ya le firmaron el documento???

Luis Trujillo: Tranquilo que nosotros vamos en el porcentaje que cobra el banquero y el estructurador de la deuda.

Luis Carlos Hernández: No Lucho pero que le firmen un documento. No crea en nada.

Luis Trujillo: Ok yo les digo que lo haga Helvetia mientras tanto.

Luis Carlos Hernández: Que le especifiquen qué % es.

Luis Trujillo: Claro.

Luis Carlos Hernández: Exija eso. Después se apropian del negocio y nos dejan mamando. No hay que creer en nada sino un documento autenticado. Exíjales eso y me envía una copia.

El oscuro negocio no se concretó. Intenté dialogar con Luis Carlos, pero no fue posible. Hablé telefónicamente con el exalcalde Rodolfo Hernández. Dijo que su hijo “cayó” y que por eso lo ha reprendido. “Él está achantado, le he dicho que la plata se hace es trabajando. Acá vinieron traficantes que se quisieron meter en todo. Yo los rechacé y nadie puede decir que me robé un peso, ni me presté para que otros robaran”, aseguró. “Trujillo es un bandido”, puntualizó.

Dato de cierre: La denuncia de la Fundación Paz y Reconciliación es muy grave: Fredy Anaya le habría pagado 1.000 millones de pesos a Iván Díaz Mateus, condenado por la ‘yidispolítica’, para tener el aval del Partido Conservador.