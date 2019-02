Aumenta la corrupción en Colombia, así lo indica el Índice de Percepción de Corrupción 2018, de Transparencia Internacional, en donde Colombia desciende del puesto 96 al 99 entre los 180 países objeto de la medición, cada año perdemos puestos, los escándalos de corrupción nos están dejando sin aliento.

Y no es para menos, Colombia tiene casos de corrupción, tan llamativos y sorprendentes, que es difícil determinar cuál podría ser el más descarado; será, ¿el caso del fiscal anticorrupción, detenido por corrupción?, ¿el escándalo de Odebrecht, con el Fiscal General salpicado con graves acusaciones de corrupción, entre otras cuantas personalidades?, ¿el grupo Nule, mayores representantes de la corrupción en Colombia?, ¿los famosos carruseles de contratación?, ¿los hermanos Moreno?, ¿alcaldes y gobernadores investigados y privados de la libertad por corrupción? y ni hablar del escenario en Santander, ¡en fin!, el listado es bastante largo y el espacio en la columna no me alcanza para nombrarlos a todos.

¡Ah, y los carteles!, ¿cuáles?; el cartel de la hemofilia, cartel de la toga, cartel de la justicia, cartel de los pañales, cartel del Sida, cartel de regalías, cartel del PAE, etc., carteles creados y planeados para lograr beneficios en lo judicial y la política, además creados para hacer prácticas ilegales con el único fin de eliminar la libre competencia económica. ¡Hay carteles para todo!

Con esto, rondando todos los días en las noticias y en la cabeza de los colombianos, es muy difícil no tener la percepción que la corrupción nos está consumiendo poco a poco.

Este padecimiento nos tiene cansados, en eso todos los colombianos estamos de acuerdo, tenemos que estar preparados para ver la lucha contra la corrupción como discurso bandera de los candidatos, muchos de ellos se harán elegir prometiendo combatirla, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Por eso, está en nosotros como ciudadanos dar el mayor aporte en la lucha contra este flagelo, participar activamente en el control social de lo público, votar de manera informada, a conciencia, ¡pero votar! y no contemplar tranquilamente como algunos políticos y sus discípulos se enriquecen a costa de todos nosotros