El pobre desempeño del Concejo Municipal

Pronto terminará el período constitucional para el que fue elegido el actual Concejo de Bucaramanga y, lo mismo que ha ocurrido en anteriores oportunidades con quienes los antecedieron en tales dignidades a lo largo de los últimos cincuenta años, sus resultados y ejecutorias dejan mucho que desear.

Hace años que los Concejos Municipales del país fueron invadidos por nefastas cos-tumbres y vergonzosos procederes y usos. En su seno el orden de las cosas trocó y lo fundamental dejó de ser trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan el municipio, se hizo a un lado el buscar los mejores rumbos para la colectividad y se dedicaron todos los alientos a lograr formar parte de la mayoría que apoya al alcalde de turno, para poder gozar de las deformidades de nuestra democracia: participar en el reparto de cuotas burocráticas, lograr que a validos suyos (“clientes” de barrios y comunas) les adjudiquen contratos, conseguir mendrugos del presupuesto, en fin, aquello que en lenguaje coloquial los colombianos de hoy llaman “participar del reparto de la mermelada”.

Si lo anterior no lo logra un concejal, si considera que lo que ocurre en la trastienda del poder local avergüenza y hace oposición al alcalde de turno, es arrojado a los infiernos, los funcionarios administrativos no lo reciben en sus despachos, sus solicitudes no se tramitan y la “clientela electoral” corre tras otro concejal al que sí le repartan “mermelada”.

Ese proceder tiene herida de muerte a la democracia a nivel municipal y regional y las consecuencias son desastrosas. El municipio no marcha, pues el dedicarse a los usos y procederes viciosos, a atender “clientela electoral”, copa la mayor parte del tiempo de todo el aparato gubernamental.

En esta época se ven, oyen y leen pautas publicitarias que hablan de las bondades y realizaciones de concejales que aspiran a su reelección o pujan por cargos de más prestancia administrativa; tales anuncios y propaganda encubren lo realmente hecho por quienes aspiran a su reelección en el Concejo.

Los resultados y ejecutorias del actual Concejo Municipal de Bucaramanga dejan bastante que desear. Tal corporación pública es cual un buey cansado que prepara deficientemente la tierra y por eso sus frutos son de mala calidad. Flaco es su balance general de fin de período constitucional.